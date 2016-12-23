Рената Литвинова пообещала оставить дочь без наследства

Российская актриса Рената Литвинова не хочет, чтобы ее дочь стала мажором, поэтому никакого наследства ребенку ждать не нужно. Она призналась, что хочет вырастить из своей дочери достойного члена общества, потому всячески препятствует тому, чтобы ее любимое чадо было похожим на представителей так называемой «золотой молодежи».
Рената уверена, что детям нужна свобода в плане самовыражения и развития, а также им необходима цель, к которой бы они стремились: «Мне кажется, что не нужно держать своих детей под своей юбкой, контролировать их. Сначала счастливое детство, а дальше вы должны куда-то их отправлять, закалять. Но эта моя теория. Дети должны быть стойкими, не должны прятаться за ваши спины».
Литвинова призналась, что решила не оставлять дочке Ульяне наследства в виде каких-то денежных сумм, потому что хочет, чтобы ее ребенок чего-то добился сам: «Я даже сказала Ульяне (я хочу подчеркнуть), что я не буду тебе оставлять никакого наследства. Хорошо, у тебя будет образование, мои платья, мои эти штуки-дрюки. Но все деньги ты должна сама себе заработать. Потому что это неправильно, когда ты умираешь, а они остаются с твоими деньгами. Это неправильно! А зачем им дальше жить, чего-то добиваться? Это зло. Это абсолютное зло. Так что помочь тому, кому надо. Или пропить все».
Кстати, Литвинова считает, что лучшим примером трудолюбия для ее дочери является она сама, передает Стархит. Рената – работающая мама, которая не бросила себя в тот момент, когда родился ребенок.
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