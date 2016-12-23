Рената Литвинова пообещала оставить дочь без наследства

Рената уверена, что детям нужна свобода в плане самовыражения и развития, а также им необходима цель, к которой бы они стремились: «Мне кажется, что не нужно держать своих детей под своей юбкой, контролировать их. Сначала счастливое детство, а дальше вы должны куда-то их отправлять, закалять. Но эта моя теория. Дети должны быть стойкими, не должны прятаться за ваши спины».

Литвинова призналась, что решила не оставлять дочке Ульяне наследства в виде каких-то денежных сумм, потому что хочет, чтобы ее ребенок чего-то добился сам: «Я даже сказала Ульяне (я хочу подчеркнуть), что я не буду тебе оставлять никакого наследства. Хорошо, у тебя будет образование, мои платья, мои эти штуки-дрюки. Но все деньги ты должна сама себе заработать. Потому что это неправильно, когда ты умираешь, а они остаются с твоими деньгами. Это неправильно! А зачем им дальше жить, чего-то добиваться? Это зло. Это абсолютное зло. Так что помочь тому, кому надо. Или пропить все».

Кстати, Литвинова считает, что лучшим примером трудолюбия для ее дочери является она сама, передает Стархит. Рената – работающая мама, которая не бросила себя в тот момент, когда родился ребенок.

фото TVnet