Рекламу «Ощадбанка» обвинили в сексизме

Как сообщает Федорив, после презентации рекламного проекта к нему подошла девушка-предприниматель и сказала, что один из 26 роликов ее огорчил и задел, так как он дискредитирует работающих женщин. Как утверждает Федорив, он удивился, ведь слова владелицы диджитал-агенства Татьяны Мокренко, которая приняла участие в съемках,просто веселая и обаятельная шутка.

«Но я не хочу включать девочку! – продолжает предприниматель. – Я хочу, чтобы мужчины общались со мной на равных, а не думали о моем поле! Лучше не показывайте этот ролик».

Федорив спросил, что думают его подписчики по поводу рекламы, но тут мнения пользователей разделились. Одни считают, что реклама на стопроцентов сексистская, а ответ Татьяны формирует неправильный образ женщины-предпринимателя в Украине.