ТЕЛЕКРИТИКА

Рекламу «Ощадбанка» обвинили в сексизме

Дуся

В сети, похоже, намечается раскол, а все из-за нового рекламного ролика «Ощадбанка», в котором пользователи усмотрели сексизм. По нехитрому сюжету, на вопрос: «Как вам работается с мужчинами?» миловидная девушка отвечает: «Прекрасно, просто включаю девочку». Фраза «просто включаю девочку» и стала объектом споров интернет-пользователей.

Создателем видео выступило креативное агенство FEDORIV под руководствовм Андрея Федорива, который разместил пост со спорным роликом.

Фото: facebook.com

Как сообщает Федорив, после презентации рекламного проекта к нему подошла девушка-предприниматель и сказала, что один из 26 роликов ее огорчил и задел, так как он дискредитирует работающих женщин. Как утверждает Федорив, он удивился, ведь слова владелицы диджитал-агенства Татьяны Мокренко, которая приняла участие в съемках,просто веселая и обаятельная шутка.

«Но я не хочу включать девочку! – продолжает предприниматель. – Я хочу, чтобы мужчины общались со мной на равных, а не думали о моем поле! Лучше не показывайте этот ролик».

Федорив спросил, что думают его подписчики по поводу рекламы, но тут мнения пользователей разделились. Одни считают, что реклама на стопроцентов сексистская, а ответ Татьяны формирует неправильный образ женщины-предпринимателя в Украине.

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Другие не видят в ролике ничего унизительного и оскорбляющего. Более того, некоторые пользователи даже рады использовать этот инструмент в достижении своих целей.

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Если спросите меня, то я считаю, что каждый в праве добиваться целей в силу своих возможностей, не преступая при этом закон. Но для спокойствия граждан без этого ролика вполне можно было бы обойтись.

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