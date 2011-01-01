Косметическую компанию обвинили в расизме после рекламы геля для душа

Марку Dove обвинили в расизме после рекламы геля для душа, в которой темнокожая девушка снимает футболку и превращается в светлокожую.
Внимание на рекламу в своем Facebook обратила визажист под ником Naythemua.
После того как пост собрал больше десяти тысяч репостов, компания вынуждена была извиниться. Представители бренда объяснили, что, наоборот, хотели показать одинаковое отношение к женщинам с кожей разных цветов, но картинку восприняли неправильно. «Мы очень сожалеем, если это кого-то задело», – заявили в компании.
Однако подписчики не особо поверили в искренность такого объяснения.
Люди не просто так скептически отнеслись к словам представителей компании. Дело в том, что раньше Dove уже попадалась на рекламе с похожим неоднозначным контекстом. Например, в публикации 2011 года три девушки разного тона кожи, которые только что приняли душ, стоят на фоне табличек «до» и «после». Темнокожая девушка стоит возле надписи «до», а белокожая – «после».