ТЕЛЕКРИТИКА

Косметическую компанию обвинили в расизме после рекламы геля для душа

Дуся

Марку Dove обвинили в расизме после рекламы геля для душа, в которой темнокожая девушка снимает футболку и превращается в светлокожую.

Внимание на рекламу в своем Facebook обратила визажист под ником Naythemua.

После того как пост собрал больше десяти тысяч репостов, компания вынуждена была извиниться. Представители бренда объяснили, что, наоборот, хотели показать одинаковое отношение к женщинам с кожей разных цветов, но картинку восприняли неправильно. «Мы очень сожалеем, если это кого-то задело», – заявили в компании.

Однако подписчики не особо поверили в искренность такого объяснения.

«Я больше никогда не куплю Dove. Они думают, что моя коричневая кожа символизирует грязь»

Фото: twitter.com/tshwanelofokazi

«Нет, Dove. Рекламу не восприняли неправильно. У нее ясный посыл: темнокожие женщины – грязные»

Фото: twitter.com/trisha_bateman

Люди не просто так скептически отнеслись к словам представителей компании. Дело в том, что раньше Dove уже попадалась на рекламе с похожим неоднозначным контекстом. Например, в публикации 2011 года три девушки разного тона кожи, которые только что приняли душ, стоят на фоне табличек «до» и «после». Темнокожая девушка стоит возле надписи «до», а белокожая – «после».

Фото: facebook.com/slayeddolls

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