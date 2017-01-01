Реклама McDonald’s сделала больно пользователям сети

Британский McDonald’s опубликовал в Twitter-аккаунте изображение-оптическую иллюзию, которая скрывает надпись «возьми макнаггетсов» (Bring McNuggets).
Tag a mate who should read between the lines... pic.twitter.com/LBaU8wjkdU— McDonald's UK (@McDonaldsUK) 15 октября 2017 г.
Попытавшиеся разглядеть надпись подписчики пожаловались на картинку, отметив, что после просмотра у них осталось чувство дискомфорта в глазах.
Один из пользователей написал под постом «Это только что испортило мне глаза, спасибо McDonald’s». На что компания ответила ему многозначительным хештегом #sorrynotsorry.
Другой же пользователь посоветовал смотреть на рекламу на расстоянии вытянутой руки. Так можно увидеть саму фразу и не чувствовать боли в глазах от просмотра.
Если хотите увидеть скрытую надпись, достаточно быстро покрутить головой в стороны)