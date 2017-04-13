Регину Тодоренко могут уволить из «Орла и Решки» и оштрафовать на два миллиона рублей

Эта неделя еще не закончилась, но количества скандалов уже хватило на несколько месяцев вперед. Только я успела отойти от «зрады» Дорна и SunSay, как вдруг узнаю, что черная кошка перешла дорогу и Регине Тодоренко.

Как сообщает Life.ru, Тодоренко удивила поклонников тревел-шоу, дав скандальное интервью во время своей поездки в Новосибирск. Она заявила, что зрителей вводят в заблуждение, рассказывая о мифической золотой карте с неограниченным финансовым лимитом. На самом деле, по словам звезды, бюджет каждой программы жестко ограничен, а шикарные люксы в отелях ведущие берут в аренду лишь на несколько часов.

Заявление Регины не осталось без внимания генерального продюсера «Орла и Решки» Нателлы Крапивиной, которая заявила, что возмущена ложью из уст Тодоренко.

«Я, мягко говоря, была удивлена тому, как легко Тодоренко ввела в заблуждение огромное количество поклонников нашей программы, более семи лет рассказывающей абсолютно честно и достоверно о том, как можно провести уик-энд с разными бюджетами, – высказала свою позицию Крапивина. – Для меня как для генерального продюсера проекта всегда было принципиально важным соответствовать идее. Золотая карточка – это не символ, это реальные деньги, которыми продюсеры распоряжаются в рамках программы в неограниченном количестве. Единственное условие – это должно быть в пределах жанра и не противоречить морально-этическим нормам. За всю историю нашего тревел-шоу мы ни разу не обрезали бюджет и не загоняли себя в рамки. Безусловно, мы не можем потратить за уик-энд больше, чем физически возможно, и это, пожалуй, единственное ограничение. Но то, что госпожа Тодоренко позволяет себе подобные, по сути, лживые, комментарии – это вопрос ее некомпетентности и невовлеченности в проект. Она же не является организатором съемочного процесса, не является продюсером шоу, соответственно, не обладает реальной информацией. Зачем ей это? Возможно, в целях личного пиара. За такие недопустимые заявления Регина будет оштрафована, возможно, уволена по окончании сезона».

По информации того же издания, сумма штрафа для Регины Тодоренко за ее скандальные заявления может составить два миллиона рублей.

Мне, честно говоря, трудно поверить в случившееся, поэтому я решила обратиться за комментарием к pr-директору Регины Екатерине Приминой. И вот, что ответила сама Регина.