Регина Тодоренко рассталась с парнем из-за постоянных путешествий

Регина объяснила: с Никитой они расстались из-за ее постоянных путешествий.

«Я просто-напросто перепутешествовала, – говорит Тодоренко. – Нам обоим стало сложно. Для отношений нужно хотя бы время от времени видеться. Женщина бегает по Амазонии, а он работает в студии. Ты приезжаешь каждый раз как моряк: «Привет, меня Регина зовут. Помнишь?» Отвыкаешь, связь теряется. Просто биоритмы становятся другими».

По словам Регины, решение расстаться было обоюдным. При этом они остались друзьями и продолжают работать вместе.