ТЕЛЕКРИТИКА

Регина Тодоренко рассталась с парнем из-за постоянных путешествий

Дуся

Ведущая тревел-шоу «Орел и Решка» Регина Тодоренко в интервью изданию kp.ua рассказала, что рассталась с парнем Никитой Трякиным. Пара была вместе более трех лет, многие думали, что эти отношения закончатся свадьбой.

Фото: instagram.com

Регина объяснила: с Никитой они расстались из-за ее постоянных путешествий.

«Я просто-напросто перепутешествовала, – говорит Тодоренко. – Нам обоим стало сложно. Для отношений нужно хотя бы время от времени видеться. Женщина бегает по Амазонии, а он работает в студии. Ты приезжаешь каждый раз как моряк: «Привет, меня Регина зовут. Помнишь?» Отвыкаешь, связь теряется. Просто биоритмы становятся другими».

По словам Регины, решение расстаться было обоюдным. При этом они остались друзьями и продолжают работать вместе.

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