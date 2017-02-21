Регина Тодоренко рассказала об употреблении галлюциногенных грибов

«Галлюциногенные грибы просто выбили меня из колеи: настолько плохо мне не было никогда, – пишет Регина. – Страх, который сжимает все твое тело, и моментальная смена настроения на радость, эйфорию; потом снова паника, которую тяжело контролировать, затем истерический смех. Я чувствовала все грехи мира на своих плечах, будто кто-то сверху свалил на меня тонны мешков с мусором, как на ишака, и оставил задыхаться под этой массой. Я рыдала и одновременно смеялась около 3-5 часов. Как же мне хотелось, чтобы все это закончилось, как страшный сон, просто улетучилось на утро. Но как же страшно видеть себя по телевизору в таком состоянии. Мне себя стало жаль. После этих дурацких грибов была сильная интоксикация, слабость в организме и дикие спазмы в желудке. После съемок еще три недели я мучилась от болей. Зато эксперимент удался, и теперь на моем горьком примере вы знаете, как поступать в таких случаях».

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