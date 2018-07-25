ТЕЛЕКРИТИКА

Регина Тодоренко приняла предложение руки и сердца от российского певца

Дуся

Популярная украинская телеведущая, экс-звезда проекта «Орел и Решка» выходит замуж за бывшего вокалиста группы SMASH! Влада Топалова.


Об этом молодые поспешили сообщить у себя в Instagram. Влад Топалов опубликовал пост, в котором спросил Тодоренко о том, согласна ли она выйти за него замуж.

@reginatodorenko , согласна??????????

A post shared by Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) on

Регина ответила на предложение согласием.

@vladtopalovofficial , Согласна!!!

A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko) on

Выглядит все более чем натурально, на розыгрыш не похоже. Теперь посмотрим, сколько времени продержится этот союз.

Сейчас влюбленные отдыхают на Корсике, о чем свидетельствуют фотографии в соцсетях.

«В пять лет я мечтала выйти замуж за Топалова, накрылась детская мечта», – пишут в комментариях расстроенные поклонницы Влада.

Пользователи сети с большим энтузиазмом восприняли радостную новость и принялись поздравлять молодых.

Статьи по теме

Главное в разделе

Дуся

Леся Никитюк приняла участие в опасном флешмобе

Дуся

Samsung снова проехалась по недостаткам смартфонов Apple

Популярное на Телекритике



Дуся

Леся Никитюк приняла участие в опасном флешмобе

Общество

Желтуха и женоненавистничество: как СМИ освещали Одесский кинофестиваль

Дуся

Samsung снова проехалась по недостаткам смартфонов Apple

Бизнес

Изо дня в день: «Новый канал» запускает сразу три ежедневных шоу