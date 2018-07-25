Регина Тодоренко приняла предложение руки и сердца от российского певца

Выглядит все более чем натурально, на розыгрыш не похоже. Теперь посмотрим, сколько времени продержится этот союз.

Сейчас влюбленные отдыхают на Корсике, о чем свидетельствуют фотографии в соцсетях.

«В пять лет я мечтала выйти замуж за Топалова, накрылась детская мечта», – пишут в комментариях расстроенные поклонницы Влада.

Пользователи сети с большим энтузиазмом восприняли радостную новость и принялись поздравлять молодых.