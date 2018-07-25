Регина Тодоренко приняла предложение руки и сердца от российского певца

Популярная украинская телеведущая, экс-звезда проекта «Орел и Решка» выходит замуж за бывшего вокалиста группы SMASH! Влада Топалова.
Об этом молодые поспешили сообщить у себя в Instagram. Влад Топалов опубликовал пост, в котором спросил Тодоренко о том, согласна ли она выйти за него замуж.
Регина ответила на предложение согласием.
Выглядит все более чем натурально, на розыгрыш не похоже. Теперь посмотрим, сколько времени продержится этот союз.
Сейчас влюбленные отдыхают на Корсике, о чем свидетельствуют фотографии в соцсетях.
«В пять лет я мечтала выйти замуж за Топалова, накрылась детская мечта», – пишут в комментариях расстроенные поклонницы Влада.
Пользователи сети с большим энтузиазмом восприняли радостную новость и принялись поздравлять молодых.