Регина Тодоренко едва не попала в перестрелку

Приехав к заброшенному дому, откуда, по словам местных жителей, слышались выстрелы, Регина вместе с полицейскими принялась осматривать объект. Не обнаружив никого на первых этажах здания, они отправились в местный бар, в котором, по слухам, проворачивают сделки бандиты.

«В баре, в который мы приехали, было всего несколько человек, – говорит телеведущая. – Полицейские проверили их документы, сумки, рюкзаки, карманы. Люди выглядели совершенно спокойными, для них это уже давно стало обычным делом. Как нам позже рассказали, именно в этом баре накануне задержали крупного наркоторговца. Мне было грустно от того, что люди привыкли так жить, от того, что многие из них не хотят ничего менять, что они могут позволить себе грабить, насиловать, даже красть людей и просить за них выкуп. Могут убить просто из-за того, что у тебя на руке часы, какие-то драгоценности или даже просто обручальное кольцо. Лучше не переходить дорогу непонятным людям».

Регина, берегите себя!