ТЕЛЕКРИТИКА

Регина Тодоренко едва не попала в перестрелку

Телеведущая отправилась патрулировать самый опасный город

Дуся

Бесстрашная ведущая тревел-шоу «Орел и Решка» продолжает испытывать судьбу на прочность. В этот раз Регина вместе со съемочной группой посетила мировую столицу убийств – город Сан-Педро-Сула.


Несмотря на то что второй по величине город Гондураса считается наиболее опасным в мире (на каждые 100 тысяч населения здесь приходится 169 убийств в год), отчаянных телепутешественников это нисколько не смутило. Команда «Орла и Решки» отправилась в самый неблагополучный район Сан-Педро-Сула – Рио-Бланко, в котором, по словам местных полицейских, орудуют банды, торгующие оружием и наркотиками. Буквально за два дня до приезда съемочной группы программы там произошла крупная перестрелка, в результате которой погибли несколько стражей порядка. Дабы избежать неприятностей, Регина Тодоренко вместе с режиссерами и операторами отправилась прямо в полицейский участок.

Фото: тут и далее пресс-служба Регины Тодоренко

«Когда мы приехали в полицейский участок, поступил сигнал о том, что в заброшенном доме одного из неблагополучных районов слышались выстрелы, – рассказывает Регина. – Мы уговорили полицейских взять нас в патрулирование. Мне выдали пуленепробиваемую каску, бронежилет и оружие. Полицейские включили мигалки – и мы помчались по улицам города. Я заметила, как многие люди, увидев наши машины, разбегались, прятались в своих квартирах и домах. Полицейский, сидевший рядом со мной, показал мне след от пуль на своем бронежилете и рассказал, что в него уже несколько раз стреляли и очень часто полицейские погибают во время ночного патрулирования. В тот момент мне по-настоящему стало страшно».

Приехав к заброшенному дому, откуда, по словам местных жителей, слышались выстрелы, Регина вместе с полицейскими принялась осматривать объект. Не обнаружив никого на первых этажах здания, они отправились в местный бар, в котором, по слухам, проворачивают сделки бандиты.

«В баре, в который мы приехали, было всего несколько человек, – говорит телеведущая. – Полицейские проверили их документы, сумки, рюкзаки, карманы. Люди выглядели совершенно спокойными, для них это уже давно стало обычным делом. Как нам позже рассказали, именно в этом баре накануне задержали крупного наркоторговца. Мне было грустно от того, что люди привыкли так жить, от того, что многие из них не хотят ничего менять, что они могут позволить себе грабить, насиловать, даже красть людей и просить за них выкуп. Могут убить просто из-за того, что у тебя на руке часы, какие-то драгоценности или даже просто обручальное кольцо. Лучше не переходить дорогу непонятным людям».

Регина, берегите себя!



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