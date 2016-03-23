Редактор The Guardian создает необычную инфографику

Своими рисунками Мона Чалаби доказывает, что журналистика данных - это вовсе не скучно, а очень даже наоборот. Свои скетчи девушка посвящает самым разным темам. В графиках она всегда опирается на статистику, но подчеркивает, что данные собирают и обрабатывают люди, поэтому исследования не безупречны - как рисунки от руки.

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