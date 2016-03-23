ТЕЛЕКРИТИКА

Редактор The Guardian создает необычную инфографику

Дуся

Редактор американской версии The Guardian Мона Чалаби рисует инфографику в обычной тетради в клетку. Эти рисунки журналистка потом размещает у себя в Instagram.

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It turns out that there's a lot of overlap between popular baby names and popular dog names in New York. Wrote a piece about it for @guardian this weekend. Source: New York City Department of Health, 2017 #datasketch

Публикация от Mona Chalabi (@monachalabi)

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Своими рисунками Мона Чалаби доказывает, что журналистика данных - это вовсе не скучно, а очень даже наоборот. Свои скетчи девушка посвящает самым разным темам. В графиках она всегда опирается на статистику, но подчеркивает, что данные собирают и обрабатывают люди, поэтому исследования не безупречны - как рисунки от руки.

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The number of people who do yoga has more than doubled in less than a decade. #datasketch #yoga 2008 data from Harris Interactive study 2012 data from Sports Marketing Surveys USA 2016 data from Ipsos Public Affairs

Публикация от Mona Chalabi (@monachalabi)

Кто чаще испытывает оргазм

Source: Archives of Sexual Behavior, 2017 #datasketch

Публикация от Mona Chalabi (@monachalabi)

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I’ve been sick in bed all week and wondered whether October is the worst month for it. It’s not. This wasn’t comforting. Source: 35 years’ worth of flu data from the Centers for Disease Control and Prevention, 2016 #datasketch

Публикация от Mona Chalabi (@monachalabi)

Сколько мужчин и женщин избавляются от волос на теле

I wrote about my pubes today (link in bio) Source: YouGov survey of 999 American adults, March 2016 #datasketch

Публикация от Mona Chalabi (@monachalabi)

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