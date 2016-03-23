Редактор The Guardian создает необычную инфографику

Редактор американской версии The Guardian Мона Чалаби рисует инфографику в обычной тетради в клетку. Эти рисунки журналистка потом размещает у себя в Instagram.
Самые популярные клички собак
Средний возраст, когда мужчины и женщины становятся родителями
Своими рисунками Мона Чалаби доказывает, что журналистика данных - это вовсе не скучно, а очень даже наоборот. Свои скетчи девушка посвящает самым разным темам. В графиках она всегда опирается на статистику, но подчеркивает, что данные собирают и обрабатывают люди, поэтому исследования не безупречны - как рисунки от руки.
Сколько людей в США практикуют йогу
Кто чаще испытывает оргазм
Когда люди чаще заболевают ОРВИ
Сколько мужчин и женщин избавляются от волос на теле