Реакция зрителей на то, как «Дурнев смотрит Stories»

В конце июля телеведущий Алексей Дурнев совершил камбэк, создав новую рубрику «Дурнев смотрит сторис» на своем YouTube-канале. Пользователи сети неоднозначно восприняли возвращение звезды некогда популярной телепрограммы на канале ТЕТ. В связи с этим я решила не просто показать вам свежие выпуски шоу, но и предоставить слово тем, кто сегодня критикует критиков – самим пользователям.
Казалось бы, каждый, кто хотя бы раз смотрел Stories отечественных блогеров и звезд, имеет свое отношение к подобного рода контенту. Но нет. Пришел Алексей Дурнев и открыл нам глаза. Оказывается, к звездным (и не очень) Stories нужно подходить критически. Что ж, Алексей, любишь критиковать – люби и критику выслушивать. Посмотрим, что писали зрители канала Дурнева о его возвращении на экраны.
Выпуск №1: Леся Никитюк, Паша Бумчик, Коля Тищенко, Алена Венум
Одним из первых комментарий к видео оставил пользователь под ником Oleg Kozhemiakin. Он процитировал реакцию Дурнева на Stories ведущей Леси Никитюк, которая поздравила свою педикюршу очень странным способом.
«Говорить, как будто ты сейчас скажешь что-то очень смешное, но при этом говорить обидные, отвратительные вещи, – отметил Олег. – Странно слышать такую критику от Дурнева».
Юзер fanat MU пожелал Алексею удачи и посоветовал обратиться к «голосу улиц»:
«Как всегда, на высоте. Ностальгия по «Дурнев +1» и все такое... Но я жду и надеюсь, что будет что-то связано «с улицей». Дурнев может просто ходить по улице, угорать, и это будет бомба, как всегда. Удачи!»
Но нашлись и те, кому творчество ведущего не по вкусу. Так, некая Настя Ткаченко написала, что нельзя критиковать в одном видео людей с разным уровнем интеллекта.
«Бл*, ну ставить под один ряд «тупых» Никитюк, которая по жизни тугая, Бумчика, который с самого начала даун, и Бабкина, который ведет себя обычно, без каких-либо деграданских шуток и сториз, это очень странно, выгладит, как притянутое за уши», – возмущается девушка.
А вот пользователь Тима как будто разочарован, что к новому шоу приковано слишком мало внимания (у первого выпуска – 145 тысяч просмотров): «Дурнев, почему тебя до сих пор никто не пиарит? В свое время много шума поднял, а сейчас у тебя подписоты меньше, чем на каналах по летсплеях».
Выпуск №2: Виктория Боня, Джамала, Козловский, Алена Омович
И, конечно, в комментариях под видео Алексея Дурнева нашлась моя любимая категория пользователей – «грамматические нацисты». Так, Наталья Косинская высказалась о комментарии Дурнева по поводу безграмотности ведущего Николая Тищенко.
«То есть смутило, что у Тищенко «тренЕровка», а вот что «плечЬ» – нет? – спрашивает Наталья. – ПлечЬ, с*ка. Мои глаза умерли. Где же они учились? С тем же успехом мог спросить у аудитории: «Дать тренЕровку плечов» (в Stories Николая была фраза: «Дать тренировку плечь». – Прим. ред.)».
У Jeka Sidorov7 к Дурневу был не только серьезный вопрос, но и деловое предложение.
«Ответь на прямой вопрос, – обратился к Алексею пользователь. – Почему ты не делаешь интервью в формате «Дурнев +1»? Это твой жанр! Возроди его! Найди спонсора, ты же всех их под**бывал... В преддверии выборов норм бабок поднимешь».
А вот следующего пользователя мне искренне жаль, ведь, как оказалось, камбэк Алексея – лучшее, что происходило с девушкой в этом году.
«Любимый блогер вернулся, и это единственная хорошая новость за весь 2018-й», – написала Мария.
Выпуск № 3: Киркоров, Цибульская, Семенович, Тодоренко, Потап
К третьему выпуску шоу иронии в комментариях пользователей прибавилось. Так, Olga Ponomarenko язвительно заметила, что в кадре «засветился» милый персонаж японской анимации «Мой сосед Тоторо».
«Так хочется прокомментить трешовых персонажей, но весь настрой сбивает няшный Тоторо на заднем плане», – написала девушка.
Пользователь с ником Кто-то Грустный поинтересовался, дружит ли Дурнев с теми, над чьими Stories потешается:
«Слабо троллишь. Интересно, не обижаются на тебя «звезды» Instagram? Или ты с ними не контактируешь?»
Нелегко мне было в потоке комплиментарных комментариев выловить что-то по-настоящему интересное. Но сообщение от Maxim Al заставило всерьез задуматься над тем, что зрителям YouTube не хватает достойного контента.
«Теперь опять целую неделю ждать, – пишет Maxim. – Когда вижу уведомления о выходе нового выпуска, радуюсь как ребенок».
Не удалось Алексею ускользнуть и от интернет-нравоучителей. Так, пользователь like 0k обозвала ведущего «г*вн*критиком». Однако девушка оказалась вежливой, поэтому, прежде чем оскорбить Дурнева, поздоровалась с ним.
«Привет, а слабо находить в Stories хорошее и позитивное? – спрашивает она. – Обгадить ведь можно все, даже шедевр мирового искусства. Но ты не останавливайся, может, выиграешь шанс получить премию "Г*вн*критик"».
А вот пользователь Anton Dyadko отметил главное достоинство Алексея: «Я думаю, что Дурнев – один из немногих оставшихся адекватных людей на нашей планете».