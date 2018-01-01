Реакция зрителей на то, как «Дурнев смотрит Stories»

Одним из первых комментарий к видео оставил пользователь под ником Oleg Kozhemiakin. Он процитировал реакцию Дурнева на Stories ведущей Леси Никитюк, которая поздравила свою педикюршу очень странным способом.

«Говорить, как будто ты сейчас скажешь что-то очень смешное, но при этом говорить обидные, отвратительные вещи, – отметил Олег. – Странно слышать такую критику от Дурнева».

Юзер fanat MU пожелал Алексею удачи и посоветовал обратиться к «голосу улиц»:

«Как всегда, на высоте. Ностальгия по «Дурнев +1» и все такое... Но я жду и надеюсь, что будет что-то связано «с улицей». Дурнев может просто ходить по улице, угорать, и это будет бомба, как всегда. Удачи!»

Но нашлись и те, кому творчество ведущего не по вкусу. Так, некая Настя Ткаченко написала, что нельзя критиковать в одном видео людей с разным уровнем интеллекта.

«Бл*, ну ставить под один ряд «тупых» Никитюк, которая по жизни тугая, Бумчика, который с самого начала даун, и Бабкина, который ведет себя обычно, без каких-либо деграданских шуток и сториз, это очень странно, выгладит, как притянутое за уши», – возмущается девушка.

А вот пользователь Тима как будто разочарован, что к новому шоу приковано слишком мало внимания (у первого выпуска – 145 тысяч просмотров): «Дурнев, почему тебя до сих пор никто не пиарит? В свое время много шума поднял, а сейчас у тебя подписоты меньше, чем на каналах по летсплеях﻿».