Реакция Мэттью Макконахи на смерть актера Сэма Шепарда

Недавно в сети появилось видео с реакцией Мэттью Макконахи на смерть известного актера, режиссера и сценариста Сэма Шепарда. Видно, что актер очень расстроился, когда узнал о трагической новости от журналиста, сообщив, что от нас уходят лучшие люди. Макконахи знал Шепарда по работе над фильмом «Мад» в 2012 году.