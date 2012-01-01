Реакция Мэттью Макконахи на смерть актера Сэма Шепарда

Недавно в сети появилось видео с реакцией Мэттью Макконахи на смерть известного актера, режиссера и сценариста Сэма Шепарда. Видно, что актер очень расстроился, когда узнал о трагической новости от журналиста, сообщив, что от нас уходят лучшие люди. Макконахи знал Шепарда по работе над фильмом «Мад» в 2012 году.
Мэттью Макконахи присутствовал на премьере фильма «Темная Башня», которая проходила 31 июля. Картина снята по мотивам одноименного романа Стивена Кинга, а Макконахи сыграл в ней главную роль. Фильм получил массу негативных рецензий от пользователей и кинокритиков.
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