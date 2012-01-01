ТЕЛЕКРИТИКА

Реакция Мэттью Макконахи на смерть актера Сэма Шепарда

Дуся

Недавно в сети появилось видео с реакцией Мэттью Макконахи на смерть известного актера, режиссера и сценариста Сэма Шепарда. Видно, что Макконахи очень расстроился, когда узнал о трагической новости от журналиста, сообщив, что от  нас уходят лучшие люди. Актер знал Шепарда по работе над фильмом «Мад» в 2012 году.

Мэттью Макконахи присутствовал на премьере фильма «Темная башня», которая проходила 31 июля. Картина снята по мотивам одноименного романа Стивена Кинга, а Макконахи сыграл в ней главную роль. Фильм получил массу негативных рецензий от пользователей и кинокритиков.

Заглавное фото: youtube.com

Статьи по теме

Главное в разделе

Дуся

Какие сериалы смотрят медийщики

Дуся

Из жизни ушла журналистка Галина Файдюк

Популярное на Телекритике



Дуся

Какие сериалы смотрят медийщики

Культура

Любомир Левицкий утвержден режиссером голливудского триллера

Дуся

Экс-судья «Х-Фактора» Сергей Соседов: «Украина ведет себя по-хамски»

Дуся

Из жизни ушла журналистка Галина Файдюк