Как медийщики реагируют на видеообращение Вакарчука

После публикаций опроса общественного мнения, который провела одна из социологических компаний, люди всерьез заговорили об участии Святослава Вакарчука в президентской гонке. Фронтмен группы «Океан Эльзы» оказался на втором месте после действующего президента в списке самых привлекательных кандидатов на пост главы Украины.

В воскресенье Святослав Вакарчук наконец-то решился объяснить свою позицию и развеять некоторые слухи. Музыкант обратился к украинцам и заявил, что власть его не интересует, а экономику и право в Стэнфордском университете Вакарчук изучает лишь для того, чтобы выдвигать квалифицированные требования представителям власти. Видеообращение музыкант опубликовал на своем официальном канале в YouTube.