ТЕЛЕКРИТИКА

Как медийщики реагируют на видеообращение Вакарчука

Дуся

После публикаций опроса общественного мнения, который провела одна из социологических компаний, люди всерьез заговорили об участии Святослава Вакарчука в президентской гонке. Фронтмен группы «Океан Эльзы» оказался на втором месте после действующего президента в списке самых привлекательных кандидатов на пост главы Украины.

В воскресенье Святослав Вакарчук наконец-то решился объяснить свою позицию и развеять некоторые слухи. Музыкант обратился к украинцам и заявил, что власть его не интересует, а экономику и право в Стэнфордском университете Вакарчук изучает лишь для того, чтобы выдвигать квалифицированные требования представителям власти. Видеообращение музыкант опубликовал на своем официальном канале в YouTube.

Украинские медийщики не очень поверили словам Вакарчука и принялись строить свои догадки.

Бизнесмену Гарику Корогодскому речь Святослава показалась излишне длинной, бездарной и написанной кем угодно, но только не украинским музыкантом. Да и вообще, по мнению Гарика, слова обращения следовало бы положить на музыку и прочитать в стиле рэп.

Фото: facebook.com

Более обстоятельно высказался журналист Василий Апасов, выдав на своей странице в Facebook подробную аналитику. Так, Василий поверил заявлению Вакарчука, что он не собирается баллотироваться в президенты. Однако участия музыканта в политических играх нам избежать не удастся.

«Вероятно, мы не увидим самостоятельного кандидата Вакарчука, но мы увидим Вакарчука-разрушителя одних компаний и Вакарчука-лоббиста других», – написал журналист.

А вот журналист издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов всецело доверился украинскому рокеру.

Фото: facebook.com

Правда, не все подписчики согласились с Юрием.

Фото: facebook.com

Пиар-стратегу Сергею Дидковскому показалось, что отсутствие президентских амбиций у Святослава Вакарчука – дело наживное и заключается лишь в правильном подходе к музыканту.

Фото: facebook.com

В стороне не остались и российские медийщики. Журналист и телеведущий Станислав Белковский также не поверил словам Вакарчука об отсутствии у него президентских амбиций, в то же время отметив, что политическая стратегия музыканта выстроена верно.

Фото: facebook.com

«Президентом нужно становиться невзначай», – написал российский журналист.

Напомню, Станислав Белковский недавно стал главным политическим консультантом избирательного штаба кандидата в президенты России Ксении Собчак, которая поначалу отрицала свое участие в выборах.

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