Как медийщики реагируют на видеообращение Вакарчука

После публикаций опроса общественного мнения, который провела одна из социологических компаний, люди всерьез заговорили об участии Святослава Вакарчука в президентской гонке. Фронтмен группы «Океан Эльзы» оказался на втором месте после действующего президента в списке самых привлекательных кандидатов на пост главы Украины.
В воскресенье Святослав Вакарчук наконец-то решился объяснить свою позицию и развеять некоторые слухи. Музыкант обратился к украинцам и заявил, что власть его не интересует, а экономику и право в Стэнфордском университете Вакарчук изучает лишь для того, чтобы выдвигать квалифицированные требования представителям власти. Видеообращение музыкант опубликовал на своем официальном канале в YouTube.
Украинские медийщики не очень поверили словам Вакарчука и принялись строить свои догадки.
Бизнесмену Гарику Корогодскому речь Святослава показалась излишне длинной, бездарной и написанной кем угодно, но только не украинским музыкантом. Да и вообще, по мнению Гарика, слова обращения следовало бы положить на музыку и прочитать в стиле рэп.
Более обстоятельно высказался журналист Василий Апасов, выдав на своей странице в Facebook подробную аналитику. Так, Василий поверил заявлению Вакарчука, что он не собирается баллотироваться в президенты. Однако участия музыканта в политических играх нам избежать не удастся.
«Вероятно, мы не увидим самостоятельного кандидата Вакарчука, но мы увидим Вакарчука-разрушителя одних компаний и Вакарчука-лоббиста других», – написал журналист.
А вот журналист издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов всецело доверился украинскому рокеру.
Правда, не все подписчики согласились с Юрием.
«Президентом нужно становиться невзначай», – написал российский журналист.
Напомню, Станислав Белковский недавно стал главным политическим консультантом избирательного штаба кандидата в президенты России Ксении Собчак, которая поначалу отрицала свое участие в выборах.