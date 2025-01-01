Разгром магазина на Грушевского: следствие ведут медийщики

«Думка очевидця: затерті революційні графіті на Грушевського, – пишет Надежда. – Була сьогодні на «зустрічі з власником», якого не було. Зустріч переросла у побиття вікон, закидання фасаду яйцями і фарбою, палінням шин. Спочатку мала змішані емоції – мовляв, якраз проти таких топірних діянь боролася.

Потім прочитала скріни зневажливих висловлювань й брехні власника, який велів затерти графіті. Який стимул – така реакція, вандалізм на вандалізм. Шкода, що ми усі поки в сторозавітньому форматі. Але гнів народний він такий, правдивий. Гнів плюс діджитал. Словом, я би боялася. Є чого».

Руководитель пресс-службы «Правого сектора» Артем Скоропадский, как вы уже догадались, был максимально радикален в своих высказываниях.