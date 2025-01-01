Разгром магазина на Грушевского: следствие ведут медийщики

Третьего сентября в Киеве был разгромлен вход в магазин люкс-мебели «Эмпориум» по улице Грушевского, 4, с фасада которого перед этим были стерты знаменитые граффити времен Майдана. Что об этом думают медийщики, кто прав, а кто виноват?
«Думка очевидця: затерті революційні графіті на Грушевського, – пишет Надежда. – Була сьогодні на «зустрічі з власником», якого не було. Зустріч переросла у побиття вікон, закидання фасаду яйцями і фарбою, палінням шин. Спочатку мала змішані емоції – мовляв, якраз проти таких топірних діянь боролася.
Потім прочитала скріни зневажливих висловлювань й брехні власника, який велів затерти графіті. Який стимул – така реакція, вандалізм на вандалізм. Шкода, що ми усі поки в сторозавітньому форматі. Але гнів народний він такий, правдивий. Гнів плюс діджитал. Словом, я би боялася. Є чого».
Руководитель пресс-службы «Правого сектора» Артем Скоропадский, как вы уже догадались, был максимально радикален в своих высказываниях.
«Он нарушил не только закон, но и память погибших на Майдане, – пишет Скоропадский. – Мы пришли и наказали его точно так же, как будем наказывать тех, кто будет плевать на память Майдана. А если от себя, то С14, «Правый сектор», «Национальный корпус» сегодня пришли к этим пи*орасам и очень вежливо объяснили, что так поступать не следует».
Телеведущая Татьяна Даниленко зрит в корень и задается вопросом: «Чому взагалі Революція гідності стала соціальним ліфтом для всіх цих негідників та жлобів?»
«Це метафора про наш час, – считает Даниленко. – Власник жлоб-магазину «ылітних» меблів стер революційний триптих з фасаду на Груші, бо вважає його лубочним мистецтвом. А в мене питання: що цей жлоб-магазин зі своїм жлобом-власником взагалі робить на вулиці Грушевського? Якого біса Український дім перетворено на базар? Чому Будинок профспілок виглядає так страшно? Чому підземний перехід під Європейською площею став великим туалетом? І якщо глобальніше – чому взагалі Революція гідності стала соціальним ліфтом для всіх цих негідників та жлобів?»
Радиоведущий Андрей Шабанов попытался понять, где заканчивается частная собственность, а где начинается революционная.
«Я просто хочу понять, если, к примеру, это граффити было бы нарисовано на лобовом стекле автомобиля какого-нибудь или, к примеру, на спине у народного депутата – его можно было бы трогать, ну типа смыть или нет и все – жопа машине, жопа депутату?» – пишет Шабанов.
Медиаменеджер Владимир Петров тоже не остался в стороне. Владимир считает, что решать судьбу уличного искусства уж точно не владельцу магазина.
«Безотносительно политики считаю, что любой барыга, рассуждающий с высоты крыши своего Мерседеса об уличном искусстве и позволяющий себе решать – быть этому искусству или нет, заслуживает того, чтобы ему поломали руки, – говорит Петров. – А Шевченко там нарисован, Сталин, член или жопа – это уже десятый вопрос».
Журналист Михайлина Скорик отметила, что владелец элитного магазина – это реинкарнация духа Януковича в бизнесе.
«Проаналізувала, що в сухому залишку, – пишет Михайлина. – Ну дуже схоже на реінкарнацію «духу Януковича» в бізнесі. Коли людині достатньо було адекватно відреагувати на суспільне обурення, вибачитися і виправити помилку, а він вперся рогами і втратив привабливе місце для торгівлі.
Що дивує. Що, бачачи долю Януковича і перебіг історії від Майдану до після Майдану, є люди, які думають, що їх це ніяк не стосується. От взагалі ніяк...»
Журналист Вахтанг Кипиани предложил на месте магазина организовать филиал Музея Майдана.
«Будівля, в якій знаходиться магазин тов. Доценка на Грушевського, належить Академії Наук України, – пишет Вахтанг. – Маю ділову пропозицію до установи – розірвати угоду з гендляром і організувати в тому просторі філію Музею Майдану. Якраз про події на цій вулиці, загибель Нігояна, Сеника та Жизнєвського. Як вам така ідея?»
Журналист Марина Данилюк-Ярмолаева не разделяет решение вопроса разбитыми витринами, но одобряет шины и яйца.
«Знаходяться умовні інтелектуали, а насправді є*аньки, які пишуть, що купця з емпоріума тупо цькують, – говорит Марина. – А незгодні посягнули на приватну власність. Бо ж має бізнесюк право робити зі своїми стінами, що хоче.
Але є «але».
Чим торгує купець в лубочному магазині – його приватна справа.
Якщо вдома в туалеті в нього золоті вензелі і унітази з діамантами – це суто питання його смаку.
Посягання ж на те, що стало німим свідком боїв на Грушевського, має бути покараним. І хоча я не поділяю розбиті вітрини, шини та яйця, тут вони були органічні.
Падло хотіло покращений фасад, падло його отримало».
Журналист, глава правления ОО «Европейский взгляд» Альбина Трубенкова отнеслась к ситуации с иронией и призвала рисовать больше граффити.
«От накинулись усі на того хлопчика з якогось магазину «Емпоріум», що він стер історичні графіті, а той раптом, як першокласник, встав і зізнався – це я, – рассуждает Трубенкова. – Не прикрився піарниками, не почав мімікрувати, мовляв, помічники помилилися, я ж свій, зара все поновимо. Він навіть ніколи цинічно не використовував це місце як історичну пам'ятку у розкрутці свого склепу, ні. Мусимо бути йому вдячні – вчителька в особі Мінкульту зобов'язана тепер сказати всім наївним дітлахам, які історичні реліквії чіпати не можна, з повним переліком і сумами покарань. Так, бо ці ентузіасти відмивання ще поїдуть руїни римського Форуму розбирати, адже ті історичні уламки теж на кожному повороті за один євро продають, чи знесуть нафіг Ейфелеву вежу, бо, до речі, і вона багатьом не подобалась, і хай купляють брелочки.
Ні, це дуже добре, коли ідіотизм пре так фактурно. А графіті треба більше – так виявлятимемо прихованих ватників. Панове художники, у вас буде багато суспільно корисної роботи».
Журналист Иванна Скиба-Якубова отметила, что граффити были прекрасным маркетинговым ходом для магазина, но владельцу не хватило ума.
«Господи, тебе досталось счастье иметь сопричастность к стенам, вписанным в плоть истории, вплетенным в ткань города, тебе в руки свалилось богатство, объемнее фресок Помпеи, – объемнее, потому что рисунок еще обрамляют живые слезы и человеческие истории, и в десятках аэропортов мира снимают отпечатки пальцев, которые прикасались, и эти отпечатки – тоже коды, – пишет Иванна. – А ты берешь и просто выбрасываешь за борт артефакты истории. Да, черт возьми, дебил, тебе ж даже адрес был не нужен: где – возле икон. Маркетологи х*ровы».
Журналист Роман Скрыпин недоумевает: в какую сторону зиговать?
«Реакція суспільства, активістів, ветеранів АТО на факт знищення графіті – пам’ятки історії часів Майдану, – пишет Александр. – Думаю, якби власник магазину «Емпоріум» Ігор Доценко не так активно відгавкувався в Facebook, то власне результат був би іншим. А так маємо що маємо.
Щодо магазину, певно тут за часів Януковича затарювався Пшонка та інші подібні, оскільки меблі в середині саме «пшонкастайлу», а так як магазин працював дотепер, думаю, хтось затарюється і зараз.
Чому працював? Тому що від НАН Історії України будуть вимагати розірвання договору оренди із власником».
Генеральный директор «Мистецького арсеналу» Олеся Островская считает, что любое повторное воспроизведение граффити будет декоративным.
«Про знищені графіті: відновити їх неможливо, – отмечает Олеся. – Це пам'ятка історії. Вони були цінні своєю історичною значимістю. Будь-яке відтворення буде декоративним».
Журналистка Марьяна Пьецух вспомнила песню о тополе край дороги.
«Шось згадалась оця пісня, – пишет Марьяна. – Хочеться з певною долею іронії присвятити жлобо-бізнесмену.
"Край дороги не рубай тополю,
Може, та тополя – твоя доля.
Твоя доля світла тополина,
Наче пісня журавлина.
Не рубай тополю, не рубай тополю,
Бо зустрінешся з бідою.
Не рубай тополю, не рубай тополю,
Краще принеси ти їй води"».
Журналист Егор Чечеринда считает: главная причина инцидента с магазином в том, что Революция достоинства ничего не изменила в обществе.
«Головна причина того, що сталося з магазином на Грушевського – те, що Революція гідності принципово нічого не змінила в країні та суспільстві, – говорит Чечеринда. – Бариги та «рєшали» залишилися при своїх посадах, статках і можливостях «рєшать» та красти і далі... Прірва між бідними та багатими лише збільшилася, бо бідні стали ще біднішими, а багаті лише збагатіли. Двері «соціальних ліфтів» закрилися, і країна знову повернулася до життя у двох паралельних реальностях.
І єдина можливість звести ці «реальності» до спільного знаменника – акції прямої дії, право на які було виборене на Майдані та Грушевського, і яке поки що ніхто не наважився скасовувати попри усе бажання та наміри.
Впевнений, якби колишні злодії сиділи б у в'язниці, а нинішні не крали знову, реакція суспільства на зникнення «артефактів революції» була б значно спокійнішою...»
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