ТЕЛЕКРИТИКА

Раскаяние Бородянского и увольнения на канале: как на СТБ российских наемников в «Битве экстрасенсов» показывали

Дуся

Батюшки-светы, стоило мне отвернуться от телевизора, как там снова начался беспредел. Вчера вечером телеканал СТБ транслировал «Битву экстрасенсов». Да не простую... В общем, героями вчерашнего выпуска были российские военные, которые, согласно сценарию, участвовали в боевых действиях в Чечне и других горячих точках. Один из них заявил, что «служил на Украине», где над ним «издевались, заставляли могилу себе рыть». Где и когда он «служил», персонаж не уточнил.

Как вы понимаете, все те, кто, волею судеб наткнулся на этот выпуск «Битвы экстрасенсов», были весьма обескуражены. В интернете начала назревать нешуточная волна негодования.

Как сообщает «Обозреватель», одним из первых промах телевизионщиков заметил известный волонтер Роман Синицын. Он-то и опубликовал на своей странице в Facebook скриншот из эфира.

«Телеканал СТБ – *баные ублюдки. Битва экстрасенсов с террористами в главной роли», –  прокомментировал синицын.

Юрист и волонтер Максим Дижечко в свою очередь добавил, что на СТБ показывали третий эпизод из 17 сезона программы.

По словам пользователей соцсети, украинцам показали не всю версию передачи, убрав слова экстрасенса, что один из бойцов воевал на Донбассе.

«Я смотрела в записи эту серию, – пишет Светлана Козина. – На одного бойца экстрасенс укажет, что он воевал в Украине. Подозреваю, что это псковский десантник, который был в числе пленных в 2014 году. Редакторы СТБ вырезали этот момент».

Ну что там говорить, соцсети быстро и довольно остро отреагировали на случившееся.

Но, надо отдать должное председателю правления ЗАО «Международный Медиа Центр – СТБ» Владимиру Бородянскому, он тоже был весьма оперативен. Тут же написал на своей странице в Facebook пост раскаяния и пообещал, что все виновные будут уволены.

Кстати, пока интернет-пользователи не верят на слово Бородянскому и требуют, чтобы он обязательно огласил список уволенных, да еще и фотографии приказов.

Фото обложки: Александр Чекменёв/«Фокус»



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