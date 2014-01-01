Раскаяние Бородянского и увольнения на канале: как на СТБ российских наемников в «Битве экстрасенсов» показывали

Батюшки-светы, стоило мне отвернуться от телевизора, как там снова начался беспредел. Вчера вечером телеканал СТБ транслировал «Битву экстрасенсов». Да не простую... В общем, героями вчерашнего выпуска были российские военные, которые, согласно сценарию, участвовали в боевых действиях в Чечне и других горячих точках. Один из них заявил, что «служил на Украине», где над ним «издевались, заставляли могилу себе рыть». Где и когда он «служил», персонаж не уточнил.

Как вы понимаете, все те, кто, волею судеб наткнулся на этот выпуск «Битвы экстрасенсов», были весьма обескуражены. В интернете начала назревать нешуточная волна негодования.

Как сообщает «Обозреватель», одним из первых промах телевизионщиков заметил известный волонтер Роман Синицын. Он-то и опубликовал на своей странице в Facebook скриншот из эфира.

«Телеканал СТБ – *баные ублюдки. Битва экстрасенсов с террористами в главной роли», – прокомментировал синицын.

Юрист и волонтер Максим Дижечко в свою очередь добавил, что на СТБ показывали третий эпизод из 17 сезона программы.