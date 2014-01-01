Раскаяние Бородянского и увольнения на канале: как на СТБ российских наемников в «Битве экстрасенсов» показывали

Батюшки-светы, стоило мне отвернуться от телевизора, как там снова начался беспредел. Вчера вечером телеканал СТБ транслировал «Битву экстрасенсов». Да не простую... В общем, героями вчерашнего выпуска были российские военные, которые, согласно сценарию, участвовали в боевых действиях в Чечне и других горячих точках. Один из них заявил, что «служил на Украине», где над ним «издевались, заставляли могилу себе рыть». Где и когда он «служил», персонаж не уточнил.
Как вы понимаете, все те, кто, волею судеб наткнулся на этот выпуск «Битвы экстрасенсов», были весьма обескуражены. В интернете начала назревать нешуточная волна негодования.
Как сообщает «Обозреватель», одним из первых промах телевизионщиков заметил известный волонтер Роман Синицын. Он-то и опубликовал на своей странице в Facebook скриншот из эфира.
«Телеканал СТБ – *баные ублюдки. Битва экстрасенсов с террористами в главной роли», – прокомментировал синицын.
Юрист и волонтер Максим Дижечко в свою очередь добавил, что на СТБ показывали третий эпизод из 17 сезона программы.
«Я смотрела в записи эту серию, – пишет Светлана Козина. – На одного бойца экстрасенс укажет, что он воевал в Украине. Подозреваю, что это псковский десантник, который был в числе пленных в 2014 году. Редакторы СТБ вырезали этот момент».
Но, надо отдать должное председателю правления ЗАО «Международный Медиа Центр – СТБ» Владимиру Бородянскому, он тоже был весьма оперативен. Тут же написал на своей странице в Facebook пост раскаяния и пообещал, что все виновные будут уволены.
Кстати, пока интернет-пользователи не верят на слово Бородянскому и требуют, чтобы он обязательно огласил список уволенных, да еще и фотографии приказов.
Фото обложки: Александр Чекменёв/«Фокус»