Райан Рейнольдс собирается продюсировать комедию в стиле «Один дома», но для взрослых

Сюжет ленты расскажет о двадцатилетнем парне, который после опоздания на самолет и неудачной поездки на лыжный курорт решает забыть обо всех проблемах и накуриться дома. Вскоре ему мерещится, что кто-то проник в помещение. Впрочем, оказывается, что воры действительно влезли к нему в дом. Находясь в измененном состоянии сознания, молодой человек решает дать бой взломщикам и защитить свое жилище.

Производством фильма «Накурен дома» будет заниматься студия Maximum Effort – одно из подразделений Fox, которым руководит Райан Рейнольдс. Режиссером выступит Августин Фриззелл, а идея картины принадлежит продюсеру Мэтту Райли. По слухам, у Кевина Берроуза и Мэтта Мидера уже даже готов сценарий.

Более того, главную роль в фильме подумывает сыграть звезда «Дэдпула». Дата начала съемок пока не сообщаются.