ТЕЛЕКРИТИКА

Райан Рейнольдс собирается продюсировать комедию в стиле «Один дома», но для взрослых

Дуся

Голливудский актер готовится к участию в комедии «Накурен дома» (Stoned Alone), где переосмыслит знаменитый рождественский фильм 1990 года с Маколеем Калкиным в главной роли.


Сюжет ленты расскажет о двадцатилетнем парне, который после опоздания на самолет и неудачной поездки на лыжный курорт решает забыть обо всех проблемах и накуриться дома. Вскоре ему мерещится, что кто-то проник в помещение. Впрочем, оказывается, что воры действительно влезли к нему в дом. Находясь в измененном состоянии сознания, молодой человек решает дать бой взломщикам и защитить свое жилище.

Производством фильма «Накурен дома» будет заниматься студия Maximum Effort – одно из подразделений Fox, которым руководит Райан Рейнольдс. Режиссером выступит Августин Фриззелл, а идея картины принадлежит продюсеру Мэтту Райли. По слухам, у Кевина Берроуза и Мэтта Мидера уже даже готов сценарий.

Более того, главную роль в фильме подумывает сыграть звезда «Дэдпула». Дата начала съемок пока не сообщаются.

Статьи по теме

Главное в разделе

Дуся

Леся Никитюк приняла участие в опасном флешмобе

Дуся

Samsung снова проехалась по недостаткам смартфонов Apple

Популярное на Телекритике



Дуся

Леся Никитюк приняла участие в опасном флешмобе

Общество

Желтуха и женоненавистничество: как СМИ освещали Одесский кинофестиваль

Дуся

Samsung снова проехалась по недостаткам смартфонов Apple

Бизнес

Алла Шорина покинула медиахолдинг CO-OP Media