Райан Рейнольдс продолжает троллить свою жену

Шутку Рейнольдса оценили его подписчики и «лайкнули» снимок более 900 тысяч раз. Хотя нашлись и те, кто решил, что Блейк и в таком образе выглядит хорошо.

Теперь ждем ответа Лайвли. Мне почему-то кажется, что зря Рейнольдс начал эту войну.