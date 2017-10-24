Райан Рейнольдс продолжает троллить свою жену

Актер Райан Рейнольдс уже не раз демонстрировал своеобразное чувство юмора. Например, когда поздравил свою жену Блейк Лайвли с днем рождения, обрезав ее на фото. Актрисе пришлось ждать два долгих месяца, чтобы отомстить своему мужу-шутнику в день его рождения.
В этот раз Рейнольдс посмеялся над образом супруги для новой роли в фильме «Ритм-группа» (The Rhythm Section). В картине Блейк играет роль убийцы Стефани Патрик – героини книг Марка Бернелла. На съемках актриса выглядит довольно неопрятно: в мешковатой одежде, без косметики и со спутанными волосами.
Актер опубликовал фотографию жены в образе Стефани на своей странице в Instagram с хештегом #nofilter («без фильтра»). Этот хештег обычно используется в соцсетях, чтобы сообщить, что перед публикацией снимки не подвергаются обработке и редактированию, а также подчеркнуть естественную красоту изображения на фото.
Шутку Рейнольдса оценили его подписчики и «лайкнули» снимок более 900 тысяч раз. Хотя нашлись и те, кто решил, что Блейк и в таком образе выглядит хорошо.
Теперь ждем ответа Лайвли. Мне почему-то кажется, что зря Рейнольдс начал эту войну.