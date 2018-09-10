ТЕЛЕКРИТИКА

Райан Гослинг назвал условие, при котором согласится стать Бэтменом

Дуся

Актер пообщался с изданием Variety, ответив на вопрос, который уже давно обсуждается поклонниками вселенной DC.


На вопрос о том, хочет ли актер участвовать в популярном жанре о супергероях, Райан Гослинг не дал ответа.

Актер отметил, что если фильм будет снимать режиссера «Ла-Ла Ленда» и «Человека на Луне» Дэмьен Шазелл, он принял бы участие в проекте.

«О, вы знаете... я не знаю, – заявил Гослинг. – Это будет зависеть от Дэмьена. Вы хотите сделать это? «Бэтмен» Дэмьена Шазелла – вот что я хочу видеть».

Получается, что Гослинг все же не является главной звездой грядущего сольника Темного рыцаря от Мэтта Ривза.

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