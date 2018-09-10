Райан Гослинг назвал условие, при котором согласится стать Бэтменом

Актер пообщался с изданием Variety, ответив на вопрос, который уже давно обсуждается поклонниками вселенной DC.
На вопрос о том, хочет ли актер участвовать в популярном жанре о супергероях, Райан Гослинг не дал ответа.
Would Ryan Gosling play Batman? | #VarietyStudio presented by @att at #TIFF pic.twitter.com/0agXmCIoRt— Variety (@Variety) September 10, 2018
Актер отметил, что если фильм будет снимать режиссера «Ла-Ла Ленда» и «Человека на Луне» Дэмьен Шазелл, он принял бы участие в проекте.
«О, вы знаете... я не знаю, – заявил Гослинг. – Это будет зависеть от Дэмьена. Вы хотите сделать это? «Бэтмен» Дэмьена Шазелла – вот что я хочу видеть».
Получается, что Гослинг все же не является главной звездой грядущего сольника Темного рыцаря от Мэтта Ривза.