Райан Гослинг назвал условие, при котором согласится стать Бэтменом

Актер отметил, что если фильм будет снимать режиссера «Ла-Ла Ленда» и «Человека на Луне» Дэмьен Шазелл, он принял бы участие в проекте.

«О, вы знаете... я не знаю, – заявил Гослинг. – Это будет зависеть от Дэмьена. Вы хотите сделать это? «Бэтмен» Дэмьена Шазелла – вот что я хочу видеть».

Получается, что Гослинг все же не является главной звездой грядущего сольника Темного рыцаря от Мэтта Ривза.