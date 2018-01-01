Радикальное видение: Ольга Фреймут призналась, что ее идеи часто граничат с шизофренией

Вместе с Ольгой Фреймут на интервью также приехал режиссер и продюсер готовящегося шоу Олег Боднарчук, который и рассказал, что из себя представляет проект.

Так, по словам Боднарчука «ОЛЯ» хотя и является адаптацией известного американского проекта «Шоу Эллен Дедженерес», однако оно в первую очередь построено вокруг одиозной личности Ольги Фреймут.

«Поскольку шоу построено вокруг личности самой ведущей, она должна быть неординарной, очень интересной, – говорит режиссер. – И, мне кажется, в этом смысле мы попали в точку».

На вопрос о том, будет ли Ольга пытаться скопировать Эллен, телеведущая ответила категорично: «Нет».

«Многие спрашивают, как она посмела быть Эллен Дедженерес, – рассказывает телеведущая. – Даже были такие мысли «Фреймут же сумасшедшая, а Дедженерес все любят». Однако шоу построено на личности. Мы не будем пародировать Эллен, программа будет базироваться на моей истории».

Более того, Фреймут заявила, что ненавидит форматы и адаптации, а сама она никогда на это не пошла бы, если бы не поддержка извне.

Помимо роли ведущей Ольга также является и соавтором шоу. Вот только, по словам Фреймут, не все ее идеи являются уместными.

«Мы с Олегом чуть не поссорились, – вспоминает телеведущая. – Я очень хотела устроить в студии свадьбу, развод и крестины».

Боднарчук отмел этот вариант, сославшись на возможные судебные иски и шаткую репутацию Фреймут.

Также в интервью Ольга отметила свое очень радикальное видение.

«Даже такие экзотические продюсеры-режиссеры, как Олег, должны это фильтровать, потому что это действительно иногда граничит с шизофренией», – призналась креативная Фреймут.

Какое безумие подготовили нам телевизионщики «Нового канала», узнаем уже совсем скоро – 28 августа в 18:00.