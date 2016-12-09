Ради нового флешмоба девушки массово раздвинули ноги

Многие уже слышали о менспрединге – позе мужчины, который сидит с широко расставленными ногами (обычно в общественном транспорте) и занимает довольно много пространства. В Instagram набрал популярность вуменспрединг. По аналогии с менспредингом девушки намеренно раздвигают ноги, фотографируют это на камеру и размещают в соцсетях. О новом флешмобе рассказал британский таблоид The Sun.