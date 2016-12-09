ТЕЛЕКРИТИКА

Ради нового флешмоба девушки массово раздвинули ноги

Дуся
Многие уже слышали о менспрединге – позе мужчины, который сидит с широко расставленными ногами (обычно в общественном транспорте) и занимает довольно много пространства. В Instagram набрал популярность вуменспрединг. По аналогии с менспредингом девушки намеренно раздвигают ноги, фотографируют это на камеру и размещают в соцсетях. О новом флешмобе рассказал британский таблоид The Sun.

#womanspreading with my fellow Happy Slut @valeriestunning

Публикация от JACQ THE STRIPPER (@jacqthestripper)

Отмечается, что одной из первых, кто начал вуменспрединг, стала участница показов Victoria’s Secret модель Белла Хадид.

i'll remember you in the blue skies

Публикация от Bella Hadid (@bellahadid)

Сотни девушек из разных стран принялись фотографироваться в вызывающей позе, характерной для многих мужчин.

Woman spreading #revenge #womanspreading #feminism #respecteznousbordel

Публикация от Faustine (@faustine_powers)

What do you know about #WomanSpreading ⁉️

Публикация от SARATA D. (@s.a.r.a.t.a)

Без юмора тоже не обошлось.

We started a new trend it's called womanspreading- get it while it's hot folks @eringidman

Публикация от Bojack Horselady (@cordeliadiamond)

I need the legroom to air out my undercarriage. #womanspreading #nyc #feminism #mta #psa #stopmanspreading #rude #gross @joshplotner

Публикация от Grace Choi (@msgracechoi)

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