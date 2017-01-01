Работницы косметической компании получили по лицу за невыполнение плана по продажам

Процедура проходила во время торжественного вечера, приуроченного окончанию года. На глазах у сотен коллег женщины, стоявшие на коленях, наносили удары до тех пор, пока руководитель не разрешил им остановиться. Таким образом работницы компании наказывали друг друга в попытке сохранить рабочее место.

По словам одного из сотрудников компании, подобный тимбилдинг способствует поднятию боевого духа.

Фото: dramabeans.com