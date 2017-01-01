Работницы косметической компании получили по лицу за невыполнение плана по продажам

В соцсетях распространяется видео с корпоратива китайской косметической компании Nanchang Jinhuayuan Meiye, где сотрудницы дают друг другу пощечины за то, что не смогли выполнить годовой план по продажам.
Процедура проходила во время торжественного вечера, приуроченного окончанию года. На глазах у сотен коллег женщины, стоявшие на коленях, наносили удары до тех пор, пока руководитель не разрешил им остановиться. Таким образом работницы компании наказывали друг друга в попытке сохранить рабочее место.
По словам одного из сотрудников компании, подобный тимбилдинг способствует поднятию боевого духа.
Фото: dramabeans.com