Работы украинского фотографа напечатали в The Times

Газета вышла 4 декабря, ее страницы украсили два снимка украинского путешественника с изображением фантастической природы Гималаев. Эти работы стали финалистами международного фотоконкурса Power of Nature.

По словам Самученко, хоть газетная печать сильно портит фотографии, но для него большая честь, быть опубликованном в таком авторитетном издании.

The Times - одна из старейших мировых газет, которая выходит в в Великобритании с 1785 года.