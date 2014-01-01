ТЕЛЕКРИТИКА

Работы украинского фотографа напечатали в The Times

Дуся

Работы украинского тревел-фотографа и многократного победителя международных фотоконкурсов Евгения Самученко попали в печатную версию британского издания The Times. Об этом Евгений

рассказал у себя на странице в Facebook.

Фото: facebook.com

Газета вышла 4 декабря, ее страницы украсили два снимка украинского путешественника с изображением фантастической природы Гималаев. Эти работы стали финалистами международного фотоконкурса Power of Nature.

По словам Самученко, хоть газетная печать сильно портит фотографии, но для него большая честь, быть опубликованном в таком авторитетном издании.

The Times - одна из старейших мировых газет, которая выходит в в Великобритании с 1785 года.

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