ТЕЛЕКРИТИКА

Рабинович вместо Шевченко: на месте уничтоженных революционных граффити появились новые рисунки

Дуся

Прямо сейчас в сети происходит очередной скандал, причиной тому стало появление трафаретов с профилем депутата и телеведущего Вадима Рабиновича на месте уничтоженных граффити на улице Грушевского. Об этом стало известно из поста блогера Сергея Наумовича в Facebook.

Как обычно принято в таких случаях, не разобравшись кто автор новых рисунков, блогер не пожалел крепких словечек в адрес политика.

"но, с%ка, что это за х#%ня?????? Может пояснить дяде, что он чересчур заигрался в политику и зашел очень далеко..?

Если бы я застал этих "художников" на месте "творчества", то последствия могли бы быть очень непредсказуемыми.", - сообщил рассерженный Наумович.

В сети люди разделились на несколько лагерей: некоторые считают, что это черная PR-кампания от конкурентов, направленная на дискредитацию Рабиновича, кто-то думает, что таким образом бывший кандидат в президенты пытается сблизиться с народом и поднять себе рейтинги, другие же хотят идти и жечь офис депутата.

Какой вывод сделаете вы, решать вам, а я не буду гадать и попробую дождаться официального ответа от Вадима Рабиновича.

Главное в разделе

Дуся

«Политэксперт и хипстеры в соку»: реальная аудитория украинских СМИ

Дуся

Телеведущий в эфире назвал ректора киевского университета «придурком»

Популярное на Телекритике



Культура

«Смерть Сталина» выйдет в украинский прокат в январе

Дуся

Анатолий Анатолич подарил на день рождения режиссера шоу «Зе Интервьюер» дезодорант

Дуся

От Оли до Коли: эволюция украинских ревизоров

Дуся

«Политэксперт и хипстеры в соку»: реальная аудитория украинских СМИ