Рабинович вместо Шевченко: на месте уничтоженных революционных граффити появились новые рисунки

Прямо сейчас в сети происходит очередной скандал, причиной тому стало появление трафаретов с профилем депутата и телеведущего Вадима Рабиновича на месте уничтоженных граффити на улице Грушевского. Об этом стало известно из поста блогера Сергея Наумовича в Facebook.
Как обычно принято в таких случаях, не разобравшись кто автор новых рисунков, блогер не пожалел крепких словечек в адрес политика.
"но, с%ка, что это за х#%ня?????? Может пояснить дяде, что он чересчур заигрался в политику и зашел очень далеко..?
Если бы я застал этих "художников" на месте "творчества", то последствия могли бы быть очень непредсказуемыми.", - сообщил рассерженный Наумович.
В сети люди разделились на несколько лагерей: некоторые считают, что это черная PR-кампания от конкурентов, направленная на дискредитацию Рабиновича, кто-то думает, что таким образом бывший кандидат в президенты пытается сблизиться с народом и поднять себе рейтинги, другие же хотят идти и жечь офис депутата.
Какой вывод сделаете вы, решать вам, а я не буду гадать и попробую дождаться официального ответа от Вадима Рабиновича.