«Рік без Павла»: реакция медийщиков на безрезультатное расследование убийства Шеремета

Ровно год назад, 20 июля, в Киеве трагически погиб журналист Павел Шеремет. Его автомобиль взорвали в центре города.
Сегодня в столице коллеги Павла Шеремета проводят акцию памяти. Журналисты, политики и активисты активно обсуждают до сих пор открытый вопрос: «Кто убил Павла Шеремета?»
Журналистка Татьяна Даниленко возмущена тем, что перед зданием МВД стерли граффити на асфальте «Хто вбив Павла?».
«Питання кожної нормальної людини: «Хто вбив Шеремета?» – пишет Татьяна. – Питання мудака: «А хто такий взагалі цей Шеремет? А ви фарбу з асфальту витрете чи так і буде? А чому пікет не тільки під МВС, але й СБУ з АП, ми тут при чому? Убивство Кеннеді ж не розслідували, то чому ми маємо?» І ще безкінечна кількість маразму...»
Нардеп Мустафа Найем назвал абсурдом то, что в годовщину гибели Павла Шеремета в Украину с официальным визитом прибывает президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Абсурд времен Петра Порошенко – это когда в годовщину убийства Павла Шеремета организовывается официальный визит президента Беларуси Александра Лукашенко, – возмущается Найем. – Того самого Лукашенко, который уничтожил в своей стране свободу слова, при котором исчезли и были посажены сотни журналистов, а остальные, как Шеремет, вынуждены были эмигрировать».
Маси Найем, адвокат и брат нардепа Мустафы Найема, заявил: власть дала понять, что расправы над журналистами могут быть безнаказанными.
«Пора признать, что власть в Украине своими действиями говорит: убивать журналистов можно, и за это ничего никому не будет, – пишет Маси. – Тот случай, когда власть при Кучме очень похожа на власть при Порошенко».
Журналист Hromadske.ua Анастасия Станко рассказала о страхе среди своих коллег.
«Кожен з нас і зараз, через рік, відчуває страх, поки це голосне публічне вбивство не буде розслідуване», – отметила Станко.
Помощница нардепа Виктора Балоги, экс-журналистка Алена Яхно уверенна, что вся надежда только на журналистские расследования.
«Кто убил Павла Шеремета? – пишет Яхно. – Уже не адресуешь этот вопрос правоохранителям. Понимаешь, что «дело чести» тихонечко похоронили и забыли. Вся надежда на журналистов-расследователей. Может, у них получится докопаться до правды».
Бизнесмен Гарик Корогодский принял участие в памятной акции.
«Я не был близко знаком с Шереметом, – пишет Корогодский. – Один раз пересекались, кажется. И мир с его смертью не раскололся для меня на до и после. Но. Он любил Dire Straits и, судя по всему, не очень любил власть. А еще, говорят, он был по-хорошему смешной. Пойду, послушаю в 8:00 музыку на угол Франко и Хмельницкого».