«Рік без Павла»: реакция медийщиков на безрезультатное расследование убийства Шеремета

Сегодня в столице коллеги Павла Шеремета проводят акцию памяти. Журналисты, политики и активисты активно обсуждают до сих пор открытый вопрос: «Кто убил Павла Шеремета?»

Журналистка Татьяна Даниленко возмущена тем, что перед зданием МВД стерли граффити на асфальте «Хто вбив Павла?».

«Питання кожної нормальної людини: «Хто вбив Шеремета?» – пишет Татьяна. – Питання мудака: «А хто такий взагалі цей Шеремет? А ви фарбу з асфальту витрете чи так і буде? А чому пікет не тільки під МВС, але й СБУ з АП, ми тут при чому? Убивство Кеннеді ж не розслідували, то чому ми маємо?» І ще безкінечна кількість маразму...»