«Пусть будет бомжом»: пранкер поговорил с главой МВД Грузии о судьбе Саакашвили

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли министра внутренних дел Грузии Георгия Мгебришвили. Глава МВД думал, что беседует с украинским коллегой Арсеном Аваковым.

"Аваков" предложил Мгебришвили содействие в выдаче грузинской стороне Михаила Саакашвили. ОднакоМгебришвили отказался принимать экс-президента на родине, хотя в Грузии он и объявлен в розыск.

"Премьер мне сказал, что этот уважаемый человек нах@й, извините за выражение, нам здесь не нужен. Он авантюрой только занимается и больше ничем ... Лишние хлопоты", - ответил глава МВД Грузии на предложение пранкера, пообещав, однако, снова посоветоваться с начальством.

Позже Мгебришвили посоветовался с премьер-министром страны Георгием Квирикашвили. Как отмечает пранкер, глава Правительства Грузии попросил передать, что его больше устраивает, если Саакашвили "будет бомжом".

Эксклюзивной записью данного разговора располагает издание "Страна".

Заглавная фото: politolog.net