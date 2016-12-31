Пугачева шокировала новогодними фото без макияжа

Алла Пугачева продолжает удивлять. Макияж в стиле «нюд», идущий, как правило, девушкам и молодым женщинам, рваные джинсы, футболка и кеды... В таком виде, судя по снимкам в Instagram, 67-летняя Примадонна встретила Новый год. Ее супруг Максим Галкин, кстати, тоже был в футболке и джинсах.
В числе гостей, которых Пугачева пригласила в их с Галкиным замок в подмосковной деревне Грязь, была ее ближайшая подруга Алина Редель, а также Марина Юдашкина, Александр Буйнов и др.
Надо сказать, что реакция у подписчиков на эти фото была неоднозначной. «Алла - красавица, лучше всех», - пишет один из них. «Алле Борисовне пора менять амплуа. Неужели она это не понимает... Пожелаю ей активности, здоровья, но с шоу-бизом в качестве певицы ей пора завязывать. Несуразно!!!», - считает другой. «Самая красивая - это Ротару. А это... Старуха Шапокляк с манией величия», - кому-то Примадонна и вовсе не нравится.
А что скажете вы?