Пугачева шокировала новогодними фото без макияжа

Надо сказать, что реакция у подписчиков на эти фото была неоднозначной. «Алла - красавица, лучше всех», - пишет один из них. «Алле Борисовне пора менять амплуа. Неужели она это не понимает... Пожелаю ей активности, здоровья, но с шоу-бизом в качестве певицы ей пора завязывать. Несуразно!!!», - считает другой. «Самая красивая - это Ротару. А это... Старуха Шапокляк с манией величия», - кому-то Примадонна и вовсе не нравится.