ТЕЛЕКРИТИКА

Проводя эксперимент, телеведущая чуть не погибла в прямом эфире

Дуся
В прямом эфире австралийского телеканала TEN решили показать опасный эксперимент с использованием жидкого азота и кока-колы. Однако научный опыт едва не закончился трагедией. Видео было опубликовано в YouTube.

Во время сюжета учитель физики и блогер Джейкоб Стриклинг (Jacob Strickling) добавлял жидкий азот в бутылки с кока-колой, чтобы потом их запускать в воздух.

Физик сначала сам провел эксперимент, а затем предложил ведущей Натарше Беллинг (Natarsha Belling) повторить опыт вместе с ним. Стриклинг должен был залить жидкий азот в бутылку, а ведущая по его команде должна была ее перевернуть, но явно дала маху.

Как только Беллинг перевернула бутылку, она неожиданно с огромной скоростью пронеслась в сантиметрах от лица ведущей. К счастью, обошлось без травм, но было видно, что девушка ошарашена.

В комментариях к видео пользователи раскритиковали телеведущую и блогера за то, что позволяет себе подобные эксперименты и подвергает опасности окружающих. Многие сошлись во мнении, что бутылка могла убить девушку.

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