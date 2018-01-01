Пропавшая с экранов певица возвращается в шоу-бизнес через «Х-Фактор»

Юлии сейчас 30 лет. Певица рассказала, почему ушла со сцены и исчезла с телеэкранов, ведь раньше ее клипы появлялись на популярных музыкальных каналах, она даже ездила на гастроли.

Оказывается, сейчас Педешко – жена и мама двоих детей. Собственно, это и стало причиной ухода из шоу-бизнеса.

«Подвел человек, который занимался моим продюсированием на тот момент, – говорит артистка. – Он был против того, что у меня появится семья и я буду совмещать ее с работой».

Зрители шоу оставили комментарии под видеороликом с кастинга, в котором приняла участие Юлия. Некоторые с ностальгией вспоминали о давно забытой артистке.

«Рада, что неординарная, интеллектуальная, крутая Пыльца вернулась, – написала одна из пользователей сети.﻿ – Взорви это унылое попсовое болото. Странно читать отзывы о бессмысленности песни, которая насквозь прошита болью одиночества в толпе мегаполиса».

«Очень любила эту певицу! – пишет другая поклонница. – Хочу возвращения, и так и не поняла, почему она закончила деятельность. Даже если не захотел продюсер, можно было бы продолжать».

Однако были и те, кто отметил, что длительный перерыв сказался на вокальных способностях Юлии.

«Раніше пісня дуже подобалась, але щось сирувато вона зараз звучала вживу, вокал вже не той, тому не думаю? що вона далеко дійде!» – считает один из зрителей.

Напомним, в начале мая телеканал СТБ объявил о старте съемок «Х-Фактора», а создатели проекта рассказали, какие нововведения ожидают зрителей в девятом сезоне.