Программу «Пока все дома» закрыли из-за скандала с сиротами

«Первый канал» расторг договор с компанией, которая занималась производством программы «Пока все дома». Это произошло после внутренней проверки, организованной телеканалом после того, как в средствах массовой информации появились сообщения, что ведущие «Пока все дома» Тимур и Елена Кизяковы сразу из нескольких источников брали деньги на производство так называемых видеопаспортов детей-сирот, которые демонстрировались в рубрике «У вас будет ребенок», передает издательство РБК. В рубрике рассказывалось о детях из детских домов, которым нужны усыновители.

В общей сложности создатели программы «Пока все дома» получили финансирование в размере порядка 110 миллионов рублей (42,6 миллиона гривен). Согласно документам закупок производство одного видеопаспорта стоит 100 тысяч рублей (39 тысяч гривен).

Передача «Пока все дома» выходит в эфир с ноября 1992 года. В рамках программы ее автор и ведущий Тимур Кизяков приходит в гости к семьям известных артистов, писателей, музыкантов и спортсменов. Кроме того, в программе ​было несколько постоянных рубрик, например, «Очумелые ручки», которая выходила в 1992–2010 годах, но была закрыта в связи с уходом ведущего Андрея Бахметьева.

Также ранее сообщалось, что ведущий «Пока все дома» вошел в высший совет партии «Единая Россия».

Таким вот неоднозначным персонажем оказался кумир нескольких поколений Тимур, прости господи, Кизяков.