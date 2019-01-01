Проголосуй за голливудских звезд в украинских блокбастерах

Социальная драма Панаса Мирного о парубке, который от тягот подневольной жизни становится бессердечным разбойником, требует талантливого драматического актера, который в то же время достаточно смазлив, чтобы мы ему сопереживали. Райан Гослинг в «Бегущем по лезвию 2049» уже изображал страдания из-за своего происхождения и социальной несправедливости (Чипка узнает, что его дед – на самом деле пан), а опыт кровавого «Драйва» поможет актеру сделать сцену убийства сторожа более реалистичной.

С другой стороны, голливудский красавчик №1 Тимоти Шаламе слишком уж прекрасен со стрижкой «под горшок», чтобы проигнорировать его кандидатуру на роль простого украинского хлопца. У Джона Красински же есть другое преимущество: с ним не понадобится актер, который играл бы героя в юном возрасте (как известно, сбривая бороду, Красински превращается в 13-летнего мальчика, тогда как с бородой он оказывается менее брутальной версией Джона Бернтала).