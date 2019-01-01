Проголосуй за голливудских звезд в украинских блокбастерах

Райан Гослинг не горит желанием сыграть роль Бэтмена, но разве он откажется изобразить на экране Чипку из «Хіба ревуть воли»? Марго Робби не смогла взять «Оскар» за роль Тони Хардинг, но наверняка унесла бы все награды, сыграв более брутальную Кайдашиху. Давайте же пофантазируем о том, кто из обитателей голливудского Олимпа прижился бы в экранизациях украинской классики – быть может, однажды подобный кастинг станет реальностью.
Весной 2019 года на экраны выйдет новый опус Ахтема Сейтаблаева – экранизация романа Ивана Франко «Захар Беркут», в которой главную роль сыграл Роберт Патрик, более известный как Т-1000 из второй части «Терминатора». Идея такого кастинга мне настолько понравилась, что я быстро составила список из потенциальных претендентов на будущие экранизации украинской киноклассики. Кто же, на ваш взгляд, должен в них играть?
Социальная драма Панаса Мирного о парубке, который от тягот подневольной жизни становится бессердечным разбойником, требует талантливого драматического актера, который в то же время достаточно смазлив, чтобы мы ему сопереживали. Райан Гослинг в «Бегущем по лезвию 2049» уже изображал страдания из-за своего происхождения и социальной несправедливости (Чипка узнает, что его дед – на самом деле пан), а опыт кровавого «Драйва» поможет актеру сделать сцену убийства сторожа более реалистичной.
С другой стороны, голливудский красавчик №1 Тимоти Шаламе слишком уж прекрасен со стрижкой «под горшок», чтобы проигнорировать его кандидатуру на роль простого украинского хлопца. У Джона Красински же есть другое преимущество: с ним не понадобится актер, который играл бы героя в юном возрасте (как известно, сбривая бороду, Красински превращается в 13-летнего мальчика, тогда как с бородой он оказывается менее брутальной версией Джона Бернтала).
Быть может, Маруся Кайдашиха – это не та роль, за которую амбициозные красотки мечтают получить «Оскар» (хотя бы потому, что по ходу действия старшая невестка выбивает нашей героине глаз), но вариант почти беспроигрышный – к тому же украинские режиссеры хотят снять целых две версии повести Нечуй-Левицкого. Ставку стоит сделать на актрис, которым уже удавались чудовищные экранные перевоплощения. Марго Робби потрясающе сыграла «реднечку» Тоню Хардинг в прошлогодней спортивной драме. Николь Кидман изобразила опустившуюся на самое дно полицейскую в свежем триллере «Разрушитель».
Наконец, Шарлиз Терон переживала подобные метаморфозы как минимум дважды: в «Монстре» (за роль в котором получила «Оскар» – но никогда не поздно добавить к нему второй) и в недавнем «Талли». Кроме того, в «Атомной блондинке» она отлично дралась, что добавляет очков потенциальной претендентке на роль Кайдашихи; а в жизни актриса залихватски ругается на африкаанс – почему бы ей не освоить и пару-тройку трехэтажных конструкций на соловьиной?
Драма-феерия Леси Украинки обязана стать мюзиклом – а значит, преимущество будет у поющих актрис. Уроженка Украины Милла Йовович как никто другой может спеть «ох-тьох-тьох» так, что вы поверите в то, что она всю сознательную жизнь общалась с придунайскими соловьями, а не снималась в продолжениях «Обители зла». Кара Делевинь, в свою очередь, обладает не только необходимым для роли слухом (она поет, играет на гитаре и ударных – ну, на всякий случай, если нужна будет более шумная Мавка), но и эльфийской внешностью. Хрупкая Руни Мара же как никто другой сможет изобразить очередную manic pixie dream girl – перед тем, как раствориться в воздухе, такая Мавка поможет Лукашу найти себя, устроиться на работу и побороть вредные привычки.
Раз уж мы решили брать у Голливуда все лучшее, то и «Тарас Бульба» должен быть не просто экранизацией Гоголя, а ремейком одноименного американского фильма 1962 года с Юлом Бриннером в главной роли. Достойных преемников у главной лысины 60-х не так уж много, поэтому просто представьте, кому из этих боевых мужчин – Брюсу Уиллису, Джейсону Стейтему или Дуэйну Джонсону, – больше пойдет козацкий оселедец, и проголосуйте.
Эней был, конечно, парубком моторным, но спуск в ад ради возможности поболтать с отцом – это что-то по Фрейду. Поэтому на роль троянского козака нужен актер, за плечами которого – не только экшн, но и психологические драмы. Хоакин Феникс как никто другой подходит под эти требования, а Джейку Джилленхолу давно пора перестать стыдиться роли в «Принце Персии» и сделать круг почета по украинской степи с оголенным торсом и шашкой наголо. Что касается звезды «Полдарка» и других тому подобных костюмных драм Айдана Тернера, то он как будто создан для того, чтобы носить расшитые меандрами свитки и кожухи.
Конечно, роль легендарной украинской песенницы желательно отдать актрисе украинского происхождения. Поскольку Милла Йовович уже отправилась на другой кастинг, остаются Мила Кунис, которую пора бы задобрить после казуса в Черновцах, и Таисса Фармига – есть версия, согласно которой Маруся после своего суда стала монахиней, так что соответствующая роль актрисы в недавнем хорроре даже пойдет на пользу. Эмилия Кларк не может похвастаться черновицкими корнями, зато с ней «Маруся» грозит обернуться настоящей эпопеей: судите сами – универсал от Хмельницкого не успевают доставить к месту казни, Эмилию в образе провинившейся Маруси сжигают на костре, а потом… И не надо заранее кривиться – качественное украинское фэнтези сейчас ой как востребовано.