ТЕЛЕКРИТИКА

Проект «Переможці 2»: трепет, радость и вдохновение

Вакарчук, Галич, Tarabarova и другие медийщики поделились впечатлениями от увиденного

Дуся

Как прошла презентация, кто был из медийных гостей и что многие из них думают о гражданском долге – обо всем этом читайте далее.


Вы знаете, нас с Мусей трудно заставить расчувствоваться, но организаторы проекта «Переможці 2» даже не старались делать это нарочно. Признаюсь сразу: сдержаться было сложно. Ведь это проект о людях невероятного мужества – отважных ветеранах АТО, которые смогли чудом выжить на войне, но лишились руки или ноги и продолжают покорять жизненные вершины. О людях с поистине неограниченными возможностями.

Куратор проекта «Переможці 2» Соломия Витвицкая, заручившись поддержкой меценатов и единомышленников, во второй раз это доказала. Телеведущая помогает мужчинам обрести новую жизнь. Для этого каждому из них собирают деньги на спортивные протезы, ведь именно спорт, по словам Соломии, лучше всего помогает военным пройти психологическую реабилитацию. В рамках проекта ветераны также поучаствовали в специальной фотосессии. Фотограф Александр Мордерер мастерски передал характер каждого из них, показав мужчин такими, какими они стали после возвращения с фронта.

Мне очень интересно было узнать, как Соломия справляется с таким нелегким делом! Хотя поймать телеведущую для комментария оказалось весьма непросто.

Фото: здесь и далее Максим Лисовой

Я просто не одна, это большая команда, – рассказывает Соломия. – И это сами ребята, которые мотивируют и вдохновляют. И они дают столько энергии и сил, что я о каждом могу часами рассказывать. Мы все – огромная семья. Постоянно общаемся. И моя жизнь теперь делится на две части: до и после начала «Переможців». Из-за этого проекта я сейчас мало внимания уделяю своему мужу, крестникам. Спасибо всем, кто помогает и поддерживает, я понимаю, что не смогла бы сделать это сама. Потому что часто руки опускаются. Но когда есть тот, кто поддержит – это сверхважно.

Если бы перед вашим мужем стал выбор: идти или не идти на фронт, вы бы поддержали?

Это выбор каждого. Я только поддержала бы, ведь функция женщины – поддерживать. На самом деле это очень сильные женщины, и я даже не представляю, что они чувствуют, когда их мужчины идут на фронт и получают там ранения. Пожалуй, это боль, которую не описать словами. Но женщины, мне кажется, не могут влиять на большинство мужских поступко в.

По какому принципу отбирали участников проекта?

Мы не выбирали. Это все случайность. Так же с паралимпийцами: мы очень хотели, чтобы они также приняли участие, поскольку это логично, ведь проект посвящен спортивной и психологической реабилитации. И для многих ребят спорт – это психологическая реабилитация. Они находят силы именно после тренировок. Для меня это победители во всех смыслах этого слова. Все мероприятие – за счет меценатских средств. На самом деле мы долго уговаривали участников принять участие, потому что все же это не модели, актеры. Каждый из них каким-то магическим образом попал в проект .

Да и сам проект, скажу вам честно, вызывает какое-то магическое ощущение, когда всех объединяет одна важная тема и важные люди. Фронтмен группы O.Torvald Женя Галич со мной в этом согласился.
Даже когда я стоял на сцене, то был отброшен энергией этих парней, сидящих в зале, – говорит Галич. – От них свет идет. Это не просто так. Я никогда не сужу мероприятия в целом, мне не принципиально, как пройдет сам ивент. Для меня важно то, что он в себе несет. И «Переможці 2» несет в себе добро. Это очень важно – обращать внимание надобрые вещи. Мыпривыкли быть злыми, привыкли критиковать, привыкли обращать внимание только нанегатив. Мало кто обращает внимание напозитив. Парни своей силой воли показывают, что жизнь неимеет ограничений. Нельзя сказать, что у кого-то она маленькая, лежа на диване, просматривая сериал, а у кого-то – большая. Все в ваших руках. Парни на своем примере это показывают.

Александр Ткаченко и участник проекта «Переможці 2» Владимир Воропай

Гостей становилось все больше и больше...

...и Соломия Витвицкая начала проводить экскурсию по выставке

Выставка была задумана интересным образом: не нужно было гуськом ходить за Соломией, чтобы услышать все, что она говорит. Ведь мини-экскурсия проводилась в режиме онлайн. Каждый желающий мог оставаться у большого экрана и наблюдать за происходящим либо ходить за телеведущей. Я старалась побывать и у большого экрана, и походить за Соломией, и не упустить звездных гостей.

Телеведущая Алла Мазур

Отрывки из бекстейджа проекта «Переможці 2». На экране – герой Александр Сарабун

Телеведущая Лидия Таран

Телеведущая Маричка Падалко

Какие впечатления от презентации и выставки?

Для меня это большое событие, – говорит Маричка. – С одной стороны, общее, а с другой – очень личное, так как некоторых героев я знаю уже давно. Ребята, которые не имели ног, а сейчас могут ходить на протезах. Поэтому сейчас я очень вдохновлена. После того как увидишь, через что эти люди проходят, какой пример дают – все наши проблемы становятся мелкими.

Участница группы Vroda Анна Заклецкая-Бурак и певица Светлана Тарабарова

Я с этим проектом уже давно, еще с первой презентации, – рассказывает Тарабарова. – Мы ездили по многим городам. Я поддерживаю его музыкально и очень рада, что сегодня «Переможці», в отличие от первой презентации, собрали очень много людей. Этот проект сильно вдохновляет других людей, которые получили травмы.

Если бы вашего мужа призвали на фронт, отпустили бы?

Вы знаете, несколько лет назад, если бы вы спросили меня об этом, я бы сказала: «Нет!» Сейчас все очень изменилось, война нас изменила в лучшую сторону: мы стали более человечными и сильными. Сейчас я ничего не боюсь .

Группа Vroda: Ольга Нестеренко и Анна Заклецкая-Бурак

Мы гордимся этими ребятами, ведь такая жажда жизни возникает только благодаря невероятному внутреннему стержню, – говорит Ольга. – Есть с кого брать пример, потому что понимаешь, что твои проблемы...
Да, это очень вдохновляет, – добавляет Анна. – Такие примеры поражают и побуждают ценить то, что у тебя есть, ежедневно, ежесекундно.

Фронтмен группы «С.К.А.Й.» Олег Собчук с сыном Арсеном

Для меня честь быть здесь, – говорит Олег. – Большое спасибо Соломии Витвицкой. Она такая хрупкая женщина и движет весь этот сложный механизм. Я приобщаюсь к этому проекту, как могу: стараюсь участвовать в марафонах, собирать средства, сам перечислять. Считаю, что те люди, которые, рискуя своей жизнью, теряя собственные конечности, защищают нашу землю – они заслуживают помощи.

Отрывки из бекстейджа «Переможці 2». На экране – герой Сергей Храпко

Певица Illaria

Я давно слежу за этим проектом и горжусь упорством Соломии, – говорит Иллария. – Я к нему еще не причастна, но с большим трепетом наблюдаю.

Певица Тоня Матвиенко

Для бойцов также пел Арсен Мирзоян

Дизайнер Андре Тан с героем Русланом Ярышем

Какие у вас впечатления от вечера?

Дело в том, что я знаю изнутри, как это все делалось, поэтому смотрю на все глазами участника, а не зрителя, – объясняет Андре Тан. – Моя задача была – красиво одеть участников и просто поддержать морально, помочь осознать, что жизнь не заканчивается и что все самое лучшее впереди.

Андре Тан с героем Вадимом Мазниченко

Если бы вас призвали воевать на фронт, пошли бы?

Я скажу честно: у меня с физической подготовкой раньше все было очень плохо. Сейчас я хотя бы последние два года хожу в спортзал. Если надо было бы шить форму, то пошел бы, потому что, кроме как шить, кроить и знать все этапы производства, я больше ничего не умею. Каждому свое.

Заглянул на презентацию и Святослав Вакарчук

Певца мгновенно окружили поклонники

Святослав Вакарчук с героем Вадимом Мазниченко

Какие впечатления от увиденного?

Честно говоря, многовато людей и немного шумно, чтобы все до конца рассмотреть, – говорит Святослав. – Но то, что я успел увидеть – очень впечатляет. Во-первых, качество фотографий, во-вторых, сам стиль. Ну и то, что они пригласили самих героев – это очень правильно.

Если бы перед вами стал выбор: идти или не идти на фронт воевать, пошли бы?

Вы знаете, я никогда не скрывал того, что если государство решит, что это то место, где я больше нужен – я долго думать не буду. Для меня гражданский долг всегда очень важен.

Напоследок все присутствующие в зале хором исполнили гимн Украины

Сказать, что я вдохновилась этим проектом – ничего не сказать. Побольше бы таких мероприятий!


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