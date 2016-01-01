Проект «Переможці 2»: трепет, радость и вдохновение

Вы знаете, нас с Мусей трудно заставить расчувствоваться, но организаторы проекта «Переможці 2» даже не старались делать это нарочно. Признаюсь сразу: сдержаться было сложно. Ведь это проект о людях невероятного мужества – отважных ветеранах АТО, которые смогли чудом выжить на войне, но лишились руки или ноги и продолжают покорять жизненные вершины. О людях с поистине неограниченными возможностями.

Куратор проекта «Переможці 2» Соломия Витвицкая, заручившись поддержкой меценатов и единомышленников, во второй раз это доказала. Телеведущая помогает мужчинам обрести новую жизнь. Для этого каждому из них собирают деньги на спортивные протезы, ведь именно спорт, по словам Соломии, лучше всего помогает военным пройти психологическую реабилитацию. В рамках проекта ветераны также поучаствовали в специальной фотосессии. Фотограф Александр Мордерер мастерски передал характер каждого из них, показав мужчин такими, какими они стали после возвращения с фронта.

Мне очень интересно было узнать, как Соломия справляется с таким нелегким делом! Хотя поймать телеведущую для комментария оказалось весьма непросто.