Проект «Переможці 2»: трепет, радость и вдохновение

Как прошла презентация, кто был из медийных гостей и что многие из них думают о гражданском долге – обо всем этом читайте далее.
Вы знаете, нас с Мусей трудно заставить расчувствоваться, но организаторы проекта «Переможці 2» даже не старались делать это нарочно. Признаюсь сразу: сдержаться было сложно. Ведь это проект о людях невероятного мужества – отважных ветеранах АТО, которые смогли чудом выжить на войне, но лишились руки или ноги и продолжают покорять жизненные вершины. О людях с поистине неограниченными возможностями.
Куратор проекта «Переможці 2» Соломия Витвицкая, заручившись поддержкой меценатов и единомышленников, во второй раз это доказала. Телеведущая помогает мужчинам обрести новую жизнь. Для этого каждому из них собирают деньги на спортивные протезы, ведь именно спорт, по словам Соломии, лучше всего помогает военным пройти психологическую реабилитацию. В рамках проекта ветераны также поучаствовали в специальной фотосессии. Фотограф Александр Мордерер мастерски передал характер каждого из них, показав мужчин такими, какими они стали после возвращения с фронта.
Мне очень интересно было узнать, как Соломия справляется с таким нелегким делом! Хотя поймать телеведущую для комментария оказалось весьма непросто.
Я просто не одна, это большая команда, – рассказывает Соломия. – И это сами ребята, которые мотивируют и вдохновляют. И они дают столько энергии и сил, что я о каждом могу часами рассказывать. Мы все – огромная семья. Постоянно общаемся. И моя жизнь теперь делится на две части: до и после начала «Переможців». Из-за этого проекта я сейчас мало внимания уделяю своему мужу, крестникам. Спасибо всем, кто помогает и поддерживает, я понимаю, что не смогла бы сделать это сама. Потому что часто руки опускаются. Но когда есть тот, кто поддержит – это сверхважно.
Если бы перед вашим мужем стал выбор: идти или не идти на фронт, вы бы поддержали?
Это выбор каждого. Я только поддержала бы, ведь функция женщины – поддерживать. На самом деле это очень сильные женщины, и я даже не представляю, что они чувствуют, когда их мужчины идут на фронт и получают там ранения. Пожалуй, это боль, которую не описать словами. Но женщины, мне кажется, не могут влиять на большинство мужских поступко в.
По какому принципу отбирали участников проекта?
Мы не выбирали. Это все случайность. Так же с паралимпийцами: мы очень хотели, чтобы они также приняли участие, поскольку это логично, ведь проект посвящен спортивной и психологической реабилитации. И для многих ребят спорт – это психологическая реабилитация. Они находят силы именно после тренировок. Для меня это победители во всех смыслах этого слова. Все мероприятие – за счет меценатских средств. На самом деле мы долго уговаривали участников принять участие, потому что все же это не модели, актеры. Каждый из них каким-то магическим образом попал в проект .
Какие впечатления от презентации и выставки?
Для меня это большое событие, – говорит Маричка. – С одной стороны, общее, а с другой – очень личное, так как некоторых героев я знаю уже давно. Ребята, которые не имели ног, а сейчас могут ходить на протезах. Поэтому сейчас я очень вдохновлена. После того как увидишь, через что эти люди проходят, какой пример дают – все наши проблемы становятся мелкими.
Если бы вашего мужа призвали на фронт, отпустили бы?
Вы знаете, несколько лет назад, если бы вы спросили меня об этом, я бы сказала: «Нет!» Сейчас все очень изменилось, война нас изменила в лучшую сторону: мы стали более человечными и сильными. Сейчас я ничего не боюсь .
Дело в том, что я знаю изнутри, как это все делалось, поэтому смотрю на все глазами участника, а не зрителя, – объясняет Андре Тан. – Моя задача была – красиво одеть участников и просто поддержать морально, помочь осознать, что жизнь не заканчивается и что все самое лучшее впереди.
Я скажу честно: у меня с физической подготовкой раньше все было очень плохо. Сейчас я хотя бы последние два года хожу в спортзал. Если надо было бы шить форму, то пошел бы, потому что, кроме как шить, кроить и знать все этапы производства, я больше ничего не умею. Каждому свое.
Какие впечатления от увиденного?
Честно говоря, многовато людей и немного шумно, чтобы все до конца рассмотреть, – говорит Святослав. – Но то, что я успел увидеть – очень впечатляет. Во-первых, качество фотографий, во-вторых, сам стиль. Ну и то, что они пригласили самих героев – это очень правильно.
Если бы перед вами стал выбор: идти или не идти на фронт воевать, пошли бы?
Вы знаете, я никогда не скрывал того, что если государство решит, что это то место, где я больше нужен – я долго думать не буду. Для меня гражданский долг всегда очень важен.
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