ТЕЛЕКРИТИКА

Продюсеру «UA:Першого» для реализации идей требуется трехлитровая банка человеческой крови

Дуся

Генеральный продюсер образовательного направления «UA: Суспільне мовлення» Татьяна Кисельчук рассказала на своей странице в Facebook, что между идеей и ее воплощением проходит довольно длинный и трудный путь, сравнив его с трехлитровой банкой человеческой крови.

«Первую идею (какого бы то ни было проекта), концепцию с сотней выверенных деталей и готовый продукт разделяет трехлитровая банка человеческой крови... идея должна обрасти мясом, ее надо воспитывать, учить и учиться самому», – пишет Кисельчук.

Напомню, Татьяна Кисельчук 17 июля заняла кресло генерального продюсера просветительского направления НОТУ. Ранее она занимала пост главного редактора lifestyle-издания bit.ua.

Заглавное фото: facebook.com

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