Продюсеру «UA:Першого» для реализации идей требуется трехлитровая банка человеческой крови

Генеральный продюсер образовательного направления «UA: Суспільне мовлення» Татьяна Кисельчук рассказала на своей странице в Facebook, что между идеей и ее воплощением проходит довольно длинный и трудный путь, сравнив его с трехлитровой банкой человеческой крови.

«Первую идею (какого бы то ни было проекта), концепцию с сотней выверенных деталей и готовый продукт разделяет трехлитровая банка человеческой крови... идея должна обрасти мясом, ее надо воспитывать, учить и учиться самому», – пишет Кисельчук.