Продюсером Евровидения стал бывший певец из Швеции

С 2002-го года Бьоркман является руководителем Melodifestivalen – отборочного конкурса в Швеции на Евровидение.

Ранее Бьоркман был продюсером конкурсной части Евровидения-2013 в Мальме, а также работал в команде Евровидения-2016 в Стокгольме.

На Евровидении-2017 в Киеве он будет отвечать за подготовку внешнего вида каждого конкурсного номера шоу.

«Я очень рад снова быть частью лучшего музыкального события в мире и с нетерпением жду сотрудничества с командой UA: Перший. Уверен, вместе мы сделаем действительно лучше шоу», - считает Бьоркман.

Исполнительный директор Евровидения Йон Ола Санд добавил, что ему очень приятно видеть таких людей как Бьоркман в составе основной команды.

«Теперь, когда ключевые позиции в команде-организаторов уже заполнены, важно, чтобы ЕВС и UA: Перший продолжали подготовку по согласованному ранее плану для успешного проведения международного песенного конкурса в мае», - отметил Йон Ола Санд.

Напомним, кроме Бьоркмана к команде-организаторов присоединились новые менеджеры. Такие кадровые изменения произошли из-за скандала внутри проекта.

Фото: facebook.com



