ТЕЛЕКРИТИКА

Продюсер Ясинский: «Люди, подобные Дроздову, – самая опасная часть человечества»

Дуся
Генеральный продюсер Secret Service Entertainment Agency, а также продюсер Оли Поляковой (а в прошлом – Светланы Лободы и Макса Барских) Михаил Ясинский  прокомментировал инцидент с журналистом телеканала ZIK Остапом Дроздовым и блогером Юрием Романенко.

«Люди, подобные Дроздову (zik), – самая опасная часть человечества, – пишет Ясинский. – Идеалисты и циники, готовые ради воплощения своих романтических фантазий принести жертву. Причем себя в роли этой жертвы они не видят. Точнее, не могут рассмотреть из-за своей интеллектуальной близорукости».

«Обливая бензином и поджигая старшеклассника за то, что тот увел у Остапа девушку в юности, он забывает, что ключи от все еще закрытой комнаты, где они находятся, слишком заржавели и дверь надо выбивать, – прибегает к метафорам Михаил. – А сделать это можно только сообща. Но Остап, к сожалению, дурак и га*дон».

Напомню, за отказ разговаривать на украинском языке Дроздов выгнал Романенко из студии.

Фото: facebook.com

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