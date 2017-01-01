Продюсер Джамалы рассказал, как певицу не пускали на красную дорожку Евровидения-2017

Также Тарнопольский рассказал о бейджах, которые не работают.

«Когда мы все-таки попали внутрь КВЦ «Парковый», ни мой бейдж, ни бейдж Джамалы на входных турникетах не работали. Бейджы - это вообще отдельная история. Всей команде победителя Евровидения-2016 выдали минимальный допуск. PR-директор, к примеру, не имеет доступа в пресс-центр. Только со специальным сопровождающим», - написал он.

Да и сама торжественная часть возмутила продюсера Джамалы.

«С опозданием в полчаса церемонию решили начать, - пишет Тарнопольский. - Как сообщить об этом людям в очередях за едой и напитками никто не продумал. Не было ни плазм, ни спикеров, по которым можно было бы узнать, что церемония началась. Оркестр прогнали со сцены, музыканты выстроились по бокам, между пюпитрами и стульями протиснулись ведущие и тихонько объявили, что мы начинаем. Их было плохо слышно даже в зале где проходила протокольная часть, а на веранде КВЦ Парковый, где находилась основная часть публики, о проходящем параллельно торжественном открытии никто не догадывался».



