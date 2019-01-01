Продолжение второго сезона «Школы» покажут весной 2019 года

По словам главного продюсера развлекательных программ телеканала «1+1» Ольги Слисаренко, новые серии сериала станут решающими в жизни любимцев украинских подростков:

«Продолжение сериала «Школа», премьера которого состоится уже следующей весной на «1+1», будет называться «Школа. Выпускной». Мы расскажем, как сложилась жизнь главных героев после пожара, и раскроем актуальный вопрос для подростков – выбор будущей профессии и поступления в университет. Наши герои также пройдут все испытания выпускного класса, но вместе с этим, они продолжат борьбу за популярность среди сверстников и любовь. Пожар станет точкой отсчета в жизни любимцев зрителей, после которой они изменят свои взгляды на жизнь. Например, все поменяется настолько, что конкурентки Лола и Ника станут лучшими подругами. Также станет ясно, удастся ли спасти беременную Дарину Петровну, которая пошла в эпицентр огня, чтобы найти Тоху, и с кем останется Екатерина Анатольевна».

Как сообщили создатели сериала, продолжение второго сезона появится на экранах «1+1» весной 2019 года.

Напомним, сериал «Школа» – первый украиноязычный сериал об актуальных проблемах подростков. Производством ленты занимается «1+1 Продакшн». Продюсеры – Александр Ткаченко, Ольга Слисаренко, Дарина Жукова, Виктория Баранова, Ксения Черная, Владимир Андриюк.

Главные роли в сериале «Школа» исполняют Янина Андреева, Никита Вакулюк, Алена Курта, Елизавета Василенко, Александр Петренко, Ирина Кудашова, Анна Тринчер, Карина Чернявская, Олег Выговский, Богдан Осадчук, Данил Черкасс (Вегас).