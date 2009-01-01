«Пробуди в себе богиню»: кто и как в Украине счастьем торгует

Счастье – предмет размышлений человечества, берущий начало еще в Античности. Сегодня всякое разумное существо, которое задумалось о счастье и копнуло глубже привычного, обязательно наткнется на массу парадоксов. Это свидетельствует о необычайной сложности предмета.

С другой стороны, в обществе безудержного потребления счастье давно стало товаром, имеющим свою цену и сеть дистрибуции. Умельцы из области продаж с помощью медиа водрузили счастье на одну полку с сухими завтраками и зубными протезами, а мы, в свою очередь, привыкли к тому, что счастье можно легко купить, часто даже по дисконту.

В Украине продавцами заветного товара становятся, как правило, успешные в прошлом телеведущие и певицы, жены спортсменов и медиамагнатов. Ничего удивительного в этом нет.

Кто, пребывая в своем уме, купит счастье у инженера или судьи апелляционного суда?