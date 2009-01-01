«Пробуди в себе богиню»: кто и как в Украине счастьем торгует

У меня был небольшой приступ осенней депрессии, поэтому я прошлась по семинарам, которые призваны научить нас, несчастных женщин, радости и любви, привлечь благополучие и пробудить в себе богиню, в конце концов. В Украине главными проповедниками счастья являются Маргарита Сичкарь, Ольга Горбачева, Светлана Вольнова, Анна Солнцева и Снежана Егорова.
Счастье – предмет размышлений человечества, берущий начало еще в Античности. Сегодня всякое разумное существо, которое задумалось о счастье и копнуло глубже привычного, обязательно наткнется на массу парадоксов. Это свидетельствует о необычайной сложности предмета.
С другой стороны, в обществе безудержного потребления счастье давно стало товаром, имеющим свою цену и сеть дистрибуции. Умельцы из области продаж с помощью медиа водрузили счастье на одну полку с сухими завтраками и зубными протезами, а мы, в свою очередь, привыкли к тому, что счастье можно легко купить, часто даже по дисконту.
В Украине продавцами заветного товара становятся, как правило, успешные в прошлом телеведущие и певицы, жены спортсменов и медиамагнатов. Ничего удивительного в этом нет.
Кто, пребывая в своем уме, купит счастье у инженера или судьи апелляционного суда?
Маргарита Сичкарь и ее ширма
Маргарита Сичкарь, знаменитый киевский ресторатор, вполне серьезно считает себя специалистом по счастью № 1 в Украине, а также знатоком секретов успешной жизни, музой и министром счастья. Все эти регалии, которыми она сама себя наградила, позволяют Маргарите обучать несчастных женщин (ну кто еще ходит на семинары по сохранению внутренней гармонии?) такому желанному и редкому явлению, как «счастье».
5. Делать этот мир лучше.
Вуаля – и загадки вселенной разгаданы. Долой рефлексию, долой диалектику. Стань богатым, будь добрым и делай мир лучше!
Стоит, однако, вспомнить события последних пяти лет из жизни тренера. Там-то и скрыто понимание того, откуда взялась такая яростная тяга к погоне за счастьем и желание осчастливить целый мир.
Развод с футболистом Владиславом Ващуком в 2009 году разрушительно сказался на Маргарите Сичкарь. Как сообщает gazeta.ua, она оправилась от развода только спустя четыре года. Сама Маргарита признавалась: на протяжении 2013-го регулярно занималась сексом с разными мужчинами. Казалось бы, вот оно – освобождение, выход на «Я», но нет.
Чтобы пережить расставание с некогда любимым супругом, Маргарита Сичкарь с головой ушла в поиски гармонии и счастья. Она сама посещала семинары различных экспертов по счастью и прочитала, наверное, тонны книг по мотивации.
Такая одержимость счастьем и искренняя вера в «подарки вселенной» никак не вяжется с привычным нам образом бизнес-леди и в связи с этим больше напоминает подходы служителей духовного центра «Возрождение».
Похоже, мужчина мечты так и не был найден. Поэтому горечь одиночества успешный ресторатор прикрывает ширмой благополучия, делясь на своих семинарах личным жизненным опытом.
Ольга Горбачева и ее эзотерический культ
Юрий Никитин – роковой мужчина. Сердца женщин, которые его окружают, разбиваются как хрустальные фужеры. Певица и телеведущая Ольга Горбачева также не стала исключением. После развода с Юрием Никитиным Ольга ушла в самокопание и решила, что она – не настоящая женщина. Но пути, которые выбрала певица для того, чтобы изменить себя, оказались достаточно странными, а вывод о том, какой должна быть идеальная жизнь женщины, как минимум пугает.
Ольга расставляет приоритеты – работа над собой оказалась для нее важнее всего остального. Объяснением того, что из себя представляет «собой» и что такое «все остальное», Горбачева своих слушателей не утруждает.
Вполне возможно, что Ольга Горбачева – мессия нового женского культа, который она создает с целью порабощения мужской части населения планеты. Мир будущего глазами Ольги Горбачевой – это мир самовлюбленных фей, вокруг которых ползают толпы мужчин с пустыми глазами.
Программа Ольги – смесь эзотерических практик под названием «Семь жизней женщины». Они позволят вам открыть в себе Богиню и подчинить себе звезды.
Поэтому, если вы хотите стать Музой для Самой Себя, проникнуть в Мировую Женскую Душу и найти Дело Всей Вашей Жизни – вы знаете, к кому обращаться.
Светлана Вольнова и ее секрет
Скандальная светская львица Светлана Вольнова тоже не против заигрывания с иррациональным. Она уверена, что духовные практики важнее, чем работа над собой. Секрет прост, как апельсин: для того чтобы стать успешной и знаменитой, нужно единение тела, разума и духа.
Здесь показателен способ диагностики проблем в личной жизни, который Светлана использовала на одном из своих семинаров. Участницам нужно было представить у себя над головой воздушный шар определенного цвета. По цвету шара Светлана определяла, чего же не хватает несчастной женщине. Вот так, легким мановением руки знаменитая ведущая смахнула в космос многовековые достижения человеческой мысли и всякой психотерапии.
В биографии Вольновой есть множество интересных фактов и высказываний. К примеру, вот это:
Анна Солнцева – зерно разума в эзотерическом тумане абсурда
Анна Солнцева – самая радикальная пропагандистка счастья завтрашнего дня. В ее лекциях нет мистической и иррациональной составляющей, и неудивительно, ведь она – практикующий психолог и сексолог. Какие уж тут мантры и молитвы с медитациями?
Тем не менее, Анна занимает свою нишу в огромном и непаханом поле трепыхающихся в ожидании счастья женских сердец.
Анна не только пишет различные статьи о вещах, которые любому адекватному человеку и так понятны, но и проводит различные тренинги по психологии. В отличие от конкурентов по импорту счастья в каждый дом, в своих материалах она не опирается на мистику и духовные эксперименты, а прямо говорит все в лицо.
И мне кажется, что причина очень проста – Анна долгое время была замужем за Игорем Гужвой. Разводы, публичные скандалы – эта история до недавних пор не о ней.
Снежана Егорова и ее травмы
Снежана Егорова – героическая женщина. Вот кому-кому, а ей я всегда сопереживала, даже несмотря на то, что она все равно продолжала выяснять отношения со своим скандально известным мужем Антином Мухарским в публичном поле, не стесняясь оскорблений. Публичный скандал такой мощности не может пройти бесследно: после стольких мучительных и несчастливых лет ведущая занялась поиском счастья для себя и окружающих.
После всех трагических испытаний Снежана Егорова взялась строить свою жизнь фактически с нуля. Однако у нее есть и могущественный помощник, с которым она общается напрямую.
Неудивительно, что после всех перипетий Снежана Егорова пытается открыть в себе богиню и помочь сделать то же самое другим страдающим женщинам. Однако так ли это легко – быть богиней?
Нужно сказать, что деятельность Снежаны Егоровой в качестве Учителя не регулярна, за что ей кто-то скажет «спасибо», а кто-то расплачется, уткнувшись лицом в подушку и прошептав: «Хочу еще!»
Что же получается?
Уроки счастья для страдающего населения Украины преподают в основном женщины, которые бегут от прошлых травм и обид, женщины, которым верят только потому, что они известны.
Обращаются ли они сами к вышеупомянутым мантрам? Верят ли в то, что эти мантры могут быть успешно применимы вообще кем угодно? Не это важно.
Важно то, что мы увидим, если соберем на одном семинаре всех наших героев: будут ли они яростно доказывать друг другу, чей путь и практики правильнее и действеннее, или же окажется, что на самом деле их программы отлично сочетаются? И что останется от публичного образа героинь, если отнять у них их практики? В этом-то и заключается ответ на вопрос, кому и зачем это надо.