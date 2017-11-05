Притула в Торонто, МакГаффи на Ибице, а Тарасов в Бангкоке: как медийщики провели уик-энд

Снова понедельник, а значит, в нашем традиционном дайджесте вы узнаете, как известные журналисты, телеведущие и блогеры провели свои выходные.

Телеведущий Анатолий Анатолич на этих выходных стал участником знаменитого Нью-Йоркского марафона. Фото: instagram.com «Всем приветики. Finisher TCS New York City Marathon 2017 вам в ленту!», - написал телеведущий. Журналистка Татьяна Боковня отправилась в путешествие в Италию Фото:facebook.com «Круто возвращаться в любимые места - мое абсолютное счастье», - написала Татьяна. Главный редактор «Buro24/7» Алексей Тарасов гулял по вечерним улицам Бангкока. Фото: facebook.com «В чайнатауне всегда светло (нос обгорел)», - подписал снимок Алексей. Блогер Александр Барабошко снова порадовал нас соблазнительным снимком. Фото: facebook.com «Недільна фота для дєвачєк», - написал Барабошко. Главный редактор Bit.ua Андрей Боборыкин провел время в семейном кругу. Фото: facebook.com Телеведущая Янина Соколова тоже предпочла отдых с родными. Фото: instagram.com Телепутешественник Дмитрий Комаров побывал на концерте Нади Дорофеевой. Фото: instagram.com Журналистка и яхтсменка Юлия МакГаффи сегодня проснулась на Ибице. Фото: facebook.com подписывайтесь на наш канал в telegram Сергей Притула вместе с «Вар’яти-шоу» с гастролями в США. Фото: instagram.com «Селфі на фоні селфі на фоні Ніагарського водоспаду. Вар'яти у Торонто!» - подписал снимок Сергей. Журналист Влад Фисун зажег в компании Павла Зиброва. Публикация от Vlad Fisun (@vladfisun) Ноя 5 2017 в 12:17 PDT «Долгожданный пост о совместимости алкоголя и музыки», - написал Влад. Журналист Владимир Тимофийчук никуда не ездил с гастролями, зато встретился с Александром Морозом. Фото:instagram.com «Людина, з якою, здається, можна говорити вічно на безліч тем», - написал Тимофийчук