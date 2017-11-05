ТЕЛЕКРИТИКА

Притула в Торонто, МакГаффи на Ибице, а Тарасов в Бангкоке: как медийщики провели уик-энд

Дуся

Снова понедельник, а значит, в нашем традиционном дайджесте вы узнаете, как известные журналисты, телеведущие и блогеры провели свои выходные.


Телеведущий Анатолий Анатолич на этих выходных стал участником знаменитого Нью-Йоркского марафона.

Фото: instagram.com

«Всем приветики. Finisher TCS New York City Marathon 2017 вам в ленту!», - написал телеведущий.

Журналистка Татьяна Боковня отправилась в путешествие в Италию

Фото:facebook.com

«Круто возвращаться в любимые места - мое абсолютное счастье», - написала Татьяна.

Главный редактор «Buro24/7» Алексей Тарасов гулял по вечерним улицам Бангкока.

Фото: facebook.com

«В чайнатауне всегда светло (нос обгорел)», - подписал снимок Алексей.

Блогер Александр Барабошко снова порадовал нас соблазнительным снимком.

Фото: facebook.com

«Недільна фота для дєвачєк», - написал Барабошко.

Главный редактор Bit.ua Андрей Боборыкин провел время в семейном кругу.

Фото: facebook.com

Телеведущая Янина Соколова тоже предпочла отдых с родными.

Фото: instagram.com

Телепутешественник Дмитрий Комаров побывал на концерте Нади Дорофеевой.

Фото: instagram.com

Журналистка и яхтсменка Юлия МакГаффи сегодня проснулась на Ибице.

Фото: facebook.com

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Сергей Притула вместе с «Вар’яти-шоу» с гастролями в США.

Фото: instagram.com

«Селфі на фоні селфі на фоні Ніагарського водоспаду. Вар'яти у Торонто!» - подписал снимок Сергей.

Журналист Влад Фисун зажег в компании Павла Зиброва.

«Долгожданный пост о совместимости алкоголя и музыки», - написал Влад.

Журналист Владимир Тимофийчук никуда не ездил с гастролями, зато встретился с Александром Морозом.

Фото:instagram.com

«Людина, з якою, здається, можна говорити вічно на безліч тем», - написал Тимофийчук

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