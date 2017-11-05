Притула в Торонто, МакГаффи на Ибице, а Тарасов в Бангкоке: как медийщики провели уик-энд

Снова понедельник, а значит, в нашем традиционном дайджесте вы узнаете, как известные журналисты, телеведущие и блогеры провели свои выходные.
«Всем приветики. Finisher TCS New York City Marathon 2017 вам в ленту!», - написал телеведущий.
Журналистка Татьяна Боковня отправилась в путешествие в Италию
«Круто возвращаться в любимые места - мое абсолютное счастье», - написала Татьяна.
Главный редактор «Buro24/7» Алексей Тарасов гулял по вечерним улицам Бангкока.
«В чайнатауне всегда светло (нос обгорел)», - подписал снимок Алексей.
Блогер Александр Барабошко снова порадовал нас соблазнительным снимком.
«Недільна фота для дєвачєк», - написал Барабошко.
Главный редактор Bit.ua Андрей Боборыкин провел время в семейном кругу.
«Селфі на фоні селфі на фоні Ніагарського водоспаду. Вар'яти у Торонто!» - подписал снимок Сергей.
Журналист Влад Фисун зажег в компании Павла Зиброва.
«Долгожданный пост о совместимости алкоголя и музыки», - написал Влад.
Журналист Владимир Тимофийчук никуда не ездил с гастролями, зато встретился с Александром Морозом.