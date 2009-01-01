Притула: «Слава Богу, що правилами шоу заборонено мастурбувати на сцені»

2. Грузія. Виступала у нас на нацвідборі в Києві. Вже тоді було зрозуміло, що не виграє. В пісні чути біль, але щоб вигравати, треба щоб він йшов не зі зв*язок, а з серця, як то було минулого року в Джамали.

3. Австралія. А що, Майкл Болтон вже вмер і виступає його 17-річна реінкарнація? Чуваки, скажіть хтось автсралійцям, що вся ця тєма з силуетами розміром на весь заднік сцени це вчорашній день. Як і з крупняком лиця. Правда, Melovin? Початок пісні не віщував такого галімого розвитку…

4. Албанія!!! Та лааааааадно!!! Це тіпа трагічна наречена?!!! Може на фоні цвинтаря?!!! Чи може це албанська Білосніжка? Тоді де гноми?!!!!!!!!!! Мда… Албанія уже нє та… Пісня з розряду “буде шо викинути з конкурсу”.

Я хочу щоб албанка подружилась із австралійцем і позбавила його цноти сьогодні вночі десь на Подолі. Може хоч це підніме їм настрій!!!!

О май Гад, зараз знову 17-річна дитина буде співати!

5. Бельгія! Попри те, що дитина, але щось в тому є. Так, трохи попахує Адель(-івщиною), але від кого зараз нею не попахує. Тим більше у приспіві від Адель не залишилось ні ноти, зате згадав стару добру групу “Тєхнологія”: тааааааанци вдвооооойоооом, страаааанниє таааааааааанци!!!

Що ж з ними всіма таке робиться, що вони таку печаль задвігають?! Ну, нічого, зараз Чорногорія вжарить!!!

6. Чорногорець в мене в Збаражі в 90-их не прожив би і 20-ти хвилин… Але пацана обов*язково треба брати в фінал. По-перше такого явного галубаглазіка гріх не взяти, по-друге, ну хоч він веселий!

Ти хоч і Славко, але я буду називати тебе Лара Крофт https://www.google.com.ua/search…:

Пішли на рекламу, але встигли ще раз насолодитись красою Олександра Скічко!

Повернулись.

7. Фінляндія. Жіночка певно в траурі… разом з тим роялем непогано б дивилась на базі “Феросплавщик” в Приморську, під Бердянськом. Тільки рояль поміняти на іоніку, а цю пісню на нормальний репертуар. Карочє, женщіна! Гдє “Марджанджа”?!!!

В чувака з рояля валить дим. Це, канєшно не балєріна, но тоже харашо. Не здивуюсь, якщо всередині сидять 4-ро маленьких китайців і курять Бонд в м*якій пачці.

8. Азербайджан. Дівчинка десь в італійському ресторані співає. Там теж так на дошках крейдою пише: паста, лазанья, фетучіні…

Мать-перемать!!!! Кінь!!! На стрємянці!!!! І яка тепер нафіг різниця, про що вона співає?!!!!

Ні а чьом…

Поки що мені найбільше подобається ведучий Тимур Мірошніченко.

9. Португалія. Знову муть і нудь…

В мене так один сусід ручками крутив туди-сюди і пальчиуками, коли в нього була ломка… але навіть тоді він був веселіший!

Було б більше толку, якби він спро…

Вибачте, заснув… фууууххх!!!! Ото веселе Є-бачення!!! Дякуємо уряду та владі Києва за яскраву підготовку! ЛІвий берег виглядає яскравіше, ніж перших 9-ть учасників.

Серджуся на коментаторів UA: ПЕРШИЙ, не дають насолодитись діалогом між перспективним Остапчуком і неймовірно красивим Скічко!

10. Греція. Дуже красива права нога. Цікаво, чи ліва така ж?

Фореве енд еве??? Блін, а що всі греки мають співати те, що було хітами у Деміса Русоса?

О, веселіше! У дівчинки з*явилось два раба! Певно служила в нацгвардії?!

А взагалі, афігєнна пісня!!! Була б в 97-му році!

11. Оооооо!!!! Полска файна дупка!!! Виступала в нас на відборі!

Ну, якщо порівнювати із минулорічним учасником https://www.google.com.ua/search…: , то чисто візуально – крок вперед! В того такого декольте не було!

Але пісню не рятує навіть конвульсивний скрипаль. Але пофіг… які цицьки, мати рідна!!!! В фінал Польщу, в фінал!!!

12. Молдова. Хей, мамма? Ну, добре, що Сальто назад не пройши, бо було б “О, мамо” проти “Хей, мамма!”.

Ну хоч у когось все ок зі статевим життям! Пісенька весела!

Але в нашому національному відборі у фінал би не потрапила. А може б навіть і в пів-фінал.

І взагалі, панове, дивлячись на перших 12 учасників, я чітко розумію, що наш національний відбір – це прям за радість! Коротше, привіт Меладзе:)! Думаю наступного року відбір без нього не пройде!

13. Ісландія. Ну, правильно, що декольте скромніше, ніж в полячки. Тут і розміри скромніші.

Учасниця вся в білому. На що це вона натякає? Що “всі гі…но, а я вся в бєлом”?

Пісня не з гірших на сьогодні. Але страшенно не вистачає сектору з ісландськими фанами, барабаном і їх гучним “Уууууууууууу!!!!!!!”.

О, гумор від ведучих:)))!

Піду сьорбну чаю, бо ж такий цікавий пів-фінал, що відірватись неможливо! А тут якраз реклама!

З поверненням! Ведучі ЮА ПЕРШИЙ кажуть, що стає гаряче! Хм… хто підпалив студію в “карандаші”?

14. Чехія. О, женщіна-кошка? Чи внєбрачна дочь робота Вердера?

Хочу подякувати ректору універа, де вчиться чешка, що відпустив її до Києва. Мав же бути хтось, хто вміє співати. На фоні тих вже заїжджених велетенських силуетів.

Сценічний одяг чешки нагадує всім глядачам про те, що золоті обгортки з шоколадних цукерок Рошен просто так нікуди не зникають!

15. Кіпр.Пісню кіпріоту писав той самий автор, що свого часу Ейфорію для Лорін. Але ліпше б він того не робив.

Я вже нарахував три пісні, з яких тирено по куску мелодії. Ще сьогодні так ярко не було по плагіату:))).

Бувають жахливі номери двох типів: як в Сєрьожі Лазарєва, де прям перебор, і от як зараз в Кіпріота, якого хочеться усипити разом з підтанцьовкою.

16. Я дуже люблю Вірменію! Ваша співачка найкраща в світі!

(Насправді ніфіга подібного, просто під дверима розмовляють з кавказьким акцентом, я не розумію, чи це Азербайджан вже вирахував де я живу, чи вірмени прийшли заздалегідь!).

По довжині і красі коси вірменка вже програла чорногорцю:)))))!

Якщо б я жив з жінкою, яка сказала б, що хоче заспівати ось цю пісню в караоке-барі, я б розлучився!

17. Словенія. О, Боги!!!! Який Піджаааааак!!!! Іво Бобул і Павло Зібров кусають лікті!!!!!

Я правильно все зрозумів? Тобто він 10-ть років тому написав цю пісню?!!!!!!

Ну, судячи по піджаку, то все сходиться… купив піджак, написав пісню і 10-ть років чекав, коли в Словенії закінчаться всі бажаючі поїхати на Є-бачення.

Хароший парєнь – не професія.

18. Латвія. https://www.youtube.com/watch?v=3O1_3zBUKM8

В мене все по Латвії:))).

Ну що я вам скажу… сцена гарна, чути добре, режесура номерів не вражає. Ну їй-богу, от зараз у Латвії, що то за убогість за артистами? Або номер азербайджанських виконавців? Минулого року було яскравіше. Ні, мені не здається:).

Пройде швед, може грузія, австралієць,бельгійка, чорногорець, португалець, молдавани, ісландці, чешка і… буду ржати, якщо кіпріота візьмуть).

Вова Остапчук народжений для цієї роботи!!! Саша Скічко теж дуже красивий! Чому ви ховаєте Мірошніченка?!!!! З ним все ок? Нічого не трапилось?

Після розкоші минулорічного виступу Джамали з тим деревом і т.д., зараз обмежити драматургію в номері хореографічними елементами? Ну, не чіпляє так. І дуже темна сцена.

Ладно, номер став історією, давайте потішимось за Джамалу, молодій парі многая літа, гірко і діточок, як на небі зірочок!

Добре, що нам заборонено голосувати на цьому пів-фіналі. Бо я б проголосував за Білорусь! Так, я знаю, що їх не було у цьому пів-фіналі! Того б і проголосував!

Стоп воутінг нау!!! Голосування закрите. Зазвичай я галімий оракул! Сподіваюсь сьогодні буду теж і в фінал візьмуть всю мутну-муть цього вечора!

Блііііііііііііін!!!! Рекламою перебили виступ Джамали!

Цей трек вона виконувала на Юні і в фіналі нацвідбору. Зараз з цим світлом, комп*ютерною графікою і таким масштабом сцени виглядає супер круто!

Тимур пшов “в поля”. ДІалог з австралійцем: тебе бачить весь світ, що скажеш? Австралієць: круто!!!!! Тимур: круто!!!!

Нуууу, змістовно:)).

Остапчук з Мануелем Наварро! Гарний хлопчик. Виступав у Києві. Зал проводжав зі сцени стоячи! Один з фаворитів цього року, як на мене. Не виграє, але думаю, в 5-ку потрапить.

Інтерв*ю з британкою. Британка автоматом у фіналі. Прикольна татуха під пахвою:))).

Остапчук з італійцем Габані. Кажуть, що отойво вусатенький головний претендент на перемогу. Якщо з такою піснею можна виграти Євробачення, то піду завтра в студію і щось наспіваю:)).

Ага!!! Там є “якір” інтерактиву із залом! Може спрацювати!

Ну і, власне, результати!

Затамуймо подих, друзі!

Молдову вгадав. Ну і добре!

Азербайджан у фінал протягує КІНЬ!!!!! Греція!!! – обох не вгадав!

Зате вгадав самозакоханого шведа і трохи непритомного португальця!

Польша – я на неї не ставив, але, очевидно, не я один оцінив бюст Касі:)!

Вірменія! – за шо?

Австралієць – я ж казав.

Кіпр – я ааааааааааааааааааааааарррруууу!!!

Саша і Вова загрались в Оксану Марченко!

10-ю проходить Бельгійка. Вгадав:)).

Шкода за чешку. Та хоч співати вміла:). З грузинкою промахнувся. Чорногорець не вразив жюрі стриптизом… от жалко пацана! Ісландія була пальцем в небо. Я ж казав, що я галімий оракул!

Ведучі і Джамала, поки що, найкращі з тих, хто був сьогодні на сцені:))!!!

Дякую спонсору цієї онлайн-трансляції – моїй дружині, яка 2 години підтримувала мій організм смачним шпинатним пирогом. Дякую! Це дозволило дивитись Є-бачення із девізом “contra spem spero”!

На сьогодні все. Дякую за увагу і солодких вам снів!

З повагою, Сірожа».

К слову, позже Сергей попросил прощения за колкие высказывания в адрес участников конкурса.