Притула с женой насладились выходными в Словении

Шоумен Сергей Притула редко балует себя выходными, а поклонников фотографиями с отдыха, да еще с женой – тем более. Что не фото – то съемки, гастроли, коллеги по сцене. Но в этот уик-энд Сергей отправился отдыхать с женой Катей в Словению. Я даже подозреваю, что это были романтические выходные, ведь сына Диму вместе с парой на снимках не увидела.
«Три дні – три озера, – пишет в соцсети Притула. – Сьогодні ще покатав дружину на човнику по озеру Блед, а по обіді погнали на озеро Бохінь, яке багато хто рекомендував у коментарях до попереднього посту. Щиро вдячний за «наводку». Маса задоволення. По-перше, туристичний сезон ще не розпочався і людей мало, але практично все функціонує. Погода змилувалась і було дуже сонячно. Озеро невелике, але дуже красиве, оточене горами, вода прозора-прозора... І просто якось тут легко і не бентежно! Коротше кажучи, є бажання повернутись!»