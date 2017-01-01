Притула с женой насладились выходными в Словении

Шоумен Сергей Притула редко балует себя выходными, а поклонников фотографиями с отдыха, да еще с женой – тем более. Что не фото – то съемки, гастроли, коллеги по сцене. Но в этот уик-энд Сергей отправился отдыхать с женой Катей в Словению. Я даже подозреваю, что это были романтические выходные, ведь сына Диму вместе с парой на снимках не увидела.