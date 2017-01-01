Притула о Седюке: «Ти просто кончена істота»

«10 років тому в програму «Підйом» на Новому каналі прийшов практикант. Тоді до нас стояла черга практикантів, за рік їх проходило десь близько сотні і треба було дуже постаратись, щоб виділитись.

Цей був найкращим практикантом за весь час існування шоу! Молодий, красивий, високий, спортивний, комунікабельний, гарно поставлена вимова, вільно володів англійською! І-де-аль-ний!



Продюсери вирішили взяти його журналістом в Підйом. Але залишався ще один етап перевірки на вошивість. Корпоратив! Бо ж що у тверезого на думці, то в п’яного на язиці!

Екзамен хлопчина тоді не здав: висьорбав мій коньяк, який дівчатка журналістки дбайливо тримали до моменту коли я закінчу вести корпоратив і приєднаюсь до застілля, впився, як маленьке поросятко, почав бездарно залицятись до новоканальських красунь і, коли спіймав облизня, облив одну водою з пляшки… на піку неадекватності практикант підсів до мене і сказав: «Притула, йдем бити Педана»! Чимось йому Саня не вгодив, а чоловік знав до кого звернутись.

Вивів я хлопачку з «бєсєдки», поставив під деревом і набив кулаком. Ні, не по лицю. Просто, як цвяшок молотком, по голові, по-хлопськи. Далі була класика жанру: набігли дівки, крики «не бий» і т.д., все, як у нормальних людей на корпоративах.

Так от коли цей дурік вчора крутив голою сракою перед Джамалою я дуже шкодував… шкодував, що мало дав тоді по тій дурній голові на корпі в «Розгуляєво»!

Віталічок, ти ідіот! Ти просто кончена істота. Постарайся не потрапляти в радіус мого перебування і махай своїм задом на сімейних святах, думаю, вся родина буде тобою пишатись! Барана кусок!», - написал телеведущий.

Как отреагировали другие медийщики на скандальный поступок Седюка, вы можете прочитать в моей подборке.



