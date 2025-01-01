Приму в друзья трех беженцев из «ВК»: реакция медийщиков на закрытие российских соцсетей

Думаю, вы можете себе представить, какой резонанс получила эта тема в соцсетях. Трудно сказать, что подавляющее большинство поддержало это решение. Да, ФСБ, да российская пропаганда, но, а как же малый бизнес, свобода слова?

По такому поводу мы с Мусей решили подсуетиться и собрать самые разные и интересные мнения медийщиков на данную тему. Ну и, конечно же, немного мемов. Вперед!