Прилетит к нам Сердючка в голубом вертолете: Верка снова появилась на украинской сцене

Вы же заметили, что Верка Сердючка на в Украине нынче совсем не появляется - ни на сцене, ни а ТВ. Чего не скажешь об Андрее Данилко, который нам как-то рассказал, что новый репертуар для своего сценического образа он пишет, но показывать его в такое непростое для страны время пока не готов. Ну вот многие и заскучали за Веркой Сердючкой... Но телеканал СТБ в новогоднюю ночь решил вернуть проводницу народу - так что в "огоньке", о съемках которого, мы вам рассказывали, Верка Сердючка снова споет - спервые после трехлетнего перерыва.
Это будет единственное выступление Сердючки в украинском телеэфире в праздничную ночь. Она подарит зрителям свой хит, чтобы зарядить их позитивом и яркими эмоциями на весь 2017 год.
«Это не возвращение. Я специально прилетела на один вечер с Планеты Добра на Голубом Вертолете», - комментирует Верка Сердючка.
Надеюсь, она и пятьсот эскимо с собой захватит.