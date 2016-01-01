Прилетит к нам Сердючка в голубом вертолете: Верка снова появилась на украинской сцене

Это будет единственное выступление Сердючки в украинском телеэфире в праздничную ночь. Она подарит зрителям свой хит, чтобы зарядить их позитивом и яркими эмоциями на весь 2017 год.

«Это не возвращение. Я специально прилетела на один вечер с Планеты Добра на Голубом Вертолете», - комментирует Верка Сердючка.

Надеюсь, она и пятьсот эскимо с собой захватит.