ТЕЛЕКРИТИКА

Презирая гравитацию: сеть захватил новый флешмоб

Дуся

Чирлидерша одной из средних школ американского города Манвел (штат Техас) взорвала мозг пользователям Twitter после того, как опубликовала несколько трюков с обманом гравитации.

Сначала девушка обозначает руками невидимую коробку, похлопывая по ней, а затем будто бы ставит на нее ногу и перешагивает.

Пользователей настолько впечатлил фокус, что всего за несколько суток видео собрало больше 100 тысяч ретвитов и больше 200 тысяч «лайков».

Во втором видео из-под ног девушки вторая чирлидерша выбивает невидимую коробку, после чего она падает.

Многие не поверили, что такое вообще возможно, и попытались воспроизвести трюк, однако обмануть гравитацию получилось не у всех.

Некоторые пользователи Twitter все же сумели повторить фокус с коробкой. По словам американского комика Уилла Прести (Will Presti‏), сумевшего перехитрить гравитацию, ничего сложного в трюке нет, у него это получилось с первого раза, несмотря на возраст и вес.
Люди продолжают делиться своими попытками левитировать, публикуя видео под оригинальным постом.

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