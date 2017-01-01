Презирая гравитацию: сеть захватил новый флешмоб

Сначала девушка обозначает руками невидимую коробку, похлопывая по ней, а затем будто бы ставит на нее ногу и перешагивает.

Многие не поверили, что такое вообще возможно, и попытались воспроизвести трюк, однако обмануть гравитацию получилось не у всех.

Некоторые пользователи Twitter все же сумели повторить фокус с коробкой. По словам американского комика Уилла Прести (Will Presti‏), сумевшего перехитрить гравитацию, ничего сложного в трюке нет, у него это получилось с первого раза, несмотря на возраст и вес.