Презирая гравитацию: сеть захватил новый флешмоб

Чирлидерша одной из средних школ американского города Манвел (штат Техас) взорвала мозг пользователям Twitter после того, как опубликовала несколько трюков с обманом гравитации.
Сначала девушка обозначает руками невидимую коробку, похлопывая по ней, а затем будто бы ставит на нее ногу и перешагивает.
challenge accepted pic.twitter.com/QQ1JWbkXx0— ariel (@arielo1220) 2 декабря 2017 г.
Пользователей настолько впечатлил фокус, что всего за несколько суток видео собрало больше 100 тысяч ретвитов и больше 200 тысяч «лайков».
Во втором видео из-под ног девушки вторая чирлидерша выбивает невидимую коробку, после чего она падает.
but wait, there's a pt 2 pic.twitter.com/b8JBgeRZdh— ariel (@arielo1220) 2 декабря 2017 г.
Многие не поверили, что такое вообще возможно, и попытались воспроизвести трюк, однако обмануть гравитацию получилось не у всех.
Challenge accepted pic.twitter.com/JdOKKdzhXB— Holly (@HollyStier) 3 декабря 2017 г.
3 декабря 2017 г.
Much older. Much heavier. Much shorter box. First try. Maybe not... terrible? Lol pic.twitter.com/XkfQRegZZS— Will Presti (@WillPresti) 3 декабря 2017 г.
Gang pic.twitter.com/YwiLaALW34— cracky raps (@crackyraps) 3 декабря 2017 г.