Пресс-секретарь депутата устроила истерику в эфире программы из-за неудобных вопросов ведущей

Ведущая программы «Складна розмова» Инна Борзило опубликовала на своей странице в Facebook фрагмент видео, не вошедший в основной выпуск передачи. На нем депутат и, как он сам себя называет, «идейный вдохновитель» партии «Основа» Сергей Тарута не смог внятно ответить на вопросы ведущей о финансировании этой самой партии. Почуяв неладное, на помощь депутату примчалась его пресс-секретарь Елена Морозова.
Пресс-секретарь не стала церемониться с ведущей и, перебивая ход записи, потребовала, чтобы Инна Борзило перестала «наезжать» на депутата Таруту, выспрашивая его о партии «Основа», ее финансировании, членах, а также о родственниках членов партии.
Интересно, что после публикации видео Сергей Тарута на своей странице в Facebook назвал сумму, которую он вложил в партию: «Проверил – я как физическое лицо перевел на счет партии «Основа» 1 миллион 280 тысяч гривен из собственных средств».