Пресс-секретарь депутата устроила истерику в эфире программы из-за неудобных вопросов ведущей

Пресс-секретарь не стала церемониться с ведущей и, перебивая ход записи, потребовала, чтобы Инна Борзило перестала «наезжать» на депутата Таруту, выспрашивая его о партии «Основа», ее финансировании, членах, а также о родственниках членов партии.

Интересно, что после публикации видео Сергей Тарута на своей странице в Facebook назвал сумму, которую он вложил в партию: «Проверил – я как физическое лицо перевел на счет партии «Основа» 1 миллион 280 тысяч гривен из собственных средств».