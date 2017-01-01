Премьера: Джамала выпустила мощный клип о силе веры

Спешу поделиться с вами прекрасной новостью! Сегодня, 17 мая, состоялась премьера нового клипа Джамалы на песню «I Believe in U».

Режиссером видео выступил Игорь Стеколенко, который снял более сотни видеоклипов для украинских и зарубежных артистов, среди которых «Океан Ельзи» и группа Brutto.

Съемки видео заняли три дня и проходили в Португалии - в пригородах Лиссабона Синтра и Эрисейра и в регионе Алентежу.

В съемках видео приняли участие португальские актеры Fabio Taborda и Vanessa Taborda (муж и жена, сыгравшие маму и папу главного героя), а также Gonçalo Vilardebó (главный герой в подростковом возрасте).

Роль взрослого главного героя в клипе исполнил Bruno Lagrange, известный по участию в популярном португальском сериале «Королева цветов».

«Эта песня - обращение ко всем разуверившимся, всем, кому нужна поддержка и опора. Не хотелось бы рассказывать сюжет, каждый должен увидеть свою историю. Скажу только, что идея клипа пришла Игорю Стеколенко, когда он впервые послушал песню. Есть выражение "у каждого свой крест", а в нашей истории – у каждого своя лодка, в которую мы, на протяжении всей жизни собираем мысли, чувства, переживания, радости и невзгоды. Наш герой "проносит" ее через всю жизнь. Он тонет, борется со стихией, но проходит все испытания, потому что у него есть вера. Без веры жить невозможно!» - прокомментировала видео Джамала.