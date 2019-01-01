«Прекратить»: Пэрис Хилтон с женихом посмеялись над новым шоу Линдси Лохан

Напоследок Пэрис решила прокомментировать причину своей не остывшей ненависти к бывшей приятельнице:

«Если кто-то вредит моей семье, я этого не прощаю».

По всей видимости, Хилтон намекает на случай пятилетней давности, когда Лохан, по слухам, спровоцировала драку в ночном клубе, в которой пострадал Баррон Хилтон, младший брат Пэрис.

Что касается шоу Лохан, то это будет реалити, похожее на «Семейство Кардашьян», локацией которого стал собственный клуб актрисы Lohan Beach Club (к слову, такое же название носит и сам проект).