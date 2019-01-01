«Прекратить»: Пэрис Хилтон с женихом посмеялись над новым шоу Линдси Лохан

В последнее время светская львица часто вспоминает свою бывшую лучшую подругу, стараясь ее всячески унизить. Похоже, Пэрис подключила к этому занятию и своего возлюбленного Криса Зилку.
Звездная пара, которую папарацци подловили в аэропорту Лос-Анджелеса, высмеяла новый проект Линдси Лохан – реалити-шоу.
На вопрос, будут ли они смотреть это шоу, Пэрис Хилтон ответила, что она и ее жених Крис Зилка слишком заняты и работают. Когда же их попросили дать совет Линдси, которая всерьез работает над реалити, Крис лишь сказал: «Прекратить».
Напоследок Пэрис решила прокомментировать причину своей не остывшей ненависти к бывшей приятельнице:
«Если кто-то вредит моей семье, я этого не прощаю».
По всей видимости, Хилтон намекает на случай пятилетней давности, когда Лохан, по слухам, спровоцировала драку в ночном клубе, в которой пострадал Баррон Хилтон, младший брат Пэрис.
Что касается шоу Лохан, то это будет реалити, похожее на «Семейство Кардашьян», локацией которого стал собственный клуб актрисы Lohan Beach Club (к слову, такое же название носит и сам проект).
В новом шоу Линдси будет показывать ведение бизнеса на острове Миконос в Греции, вопреки существующим там соблазнам. В проекте также примут участие мать актрисы, 55-летняя Дина Лохан, брат и сестра. Первая серия шоу выйдет на канале MTV в 2019 году.
Фото: Getty Imsges