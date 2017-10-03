«Прекрасная содержанка и параноидальный детектив»: реальная аудитория украинских СМИ

В этот бесконечно серый и пасмурный день я продолжаю выяснять, кто читает украинские издания, смотрит украинские телеканалы и что вообще из себя представляет аудитория некоторых украинских СМИ. Сегодня в поле моего зрения попали радио «Шансон», телеканал «Интер», издания VOGUE Ukraine, «Украинская правда» и газета «День».
Предыдущие части исследования находятся здесь, здесь и здесь.
Телеканал «Интер»: семейка ушлых дельцов
Вячеслав Павлович – директор фирмы по обналичиванию денежных средств, хотя по документам занимается металлопрокатом. Он низенький, но широкоплечий человек с хитрыми глазами и пивным брюшком. Любит оценивать все, на что смотрит, и трясется над каждой копейкой. У него такая же сварливая жена и пухлый, ленивый сын, который любит издеваться над слабыми одноклассниками. Вячеслав Павлович очень нервный и сам не прочь сорваться на своих сотрудниках из-за того, что постоянно находится под колпаком налоговой.
Его жена Валентина работает на его же фирме бухгалтером. Это тучная, громкая женщина, в 90-е торговавшая джинсами и шубами на рынке «Барабашово» в Харькове, которые Вячеслав Павлович привозил на арендованной газели из Москвы. Вот такой семейный бизнес, поэтому ничего удивительного. Кстати, сводить дебет с кредитом Валентину научила сестра мужа – такая же румяная женщина с оглушительным смехом, любительница меховых шапок и объемных шуб, словно сделанных из шкуры медведя. Вместе они любят выпить водочки с огурчиком и гиперболизировать любые процессы, которые происходят в Украине, зачастую придумывая то, чего и в помине не было.
Впрочем, этим страдают все члены этой дружной, крепкой, православной деловой семьи. По вечерам они смотрят на «Интере» российские сериалы, передачу «Касается каждого» (оглушительно хохоча над каждым ее гостем) и втайне жалеют о том, что в 90-х не переехали в Москву, чтобы торговать на Черкизоне.
Радио «Шансон»: инди-музыкант с совершенным вкусом
Главный слушатель радио «Шансон» – украинский инди-музыкант по имени Артем. В детстве он играл в переходах песни Цоя, а его друг бегал вокруг с шапкой и клянчил деньги «на пиво для старых панков». Сейчас Артем – молодая и перспективная звезда украинской сцены. У него несколько тысяч подписчиков в Instagram и Twitter, а в Facebook он получил статус лидера мнений и уже написал несколько проплаченных постов маленькой и халтурной клининговой компании его друга.
Жизнь Артема складывается весьма успешно, и даже люди с плохим музыкальным вкусом ее не портят, хотя в своем панковском детстве он мог побить кого-нибудь только за упоминание имени Олега Винника или Веры Брежневой. А еще Артем очень любит ругать радио «Шансон». Не проходит и дня, чтобы он не поругался с маршрутчиком или таксистом из-за того, что они слушают прекрасные песни Михаила Круга и «Бутырки». Не проходит и часа, чтобы он не написал уничижительно-пренебрежительный пост на всех своих страницах в соцсетях о ненавистной радиостанции и ее контенте. Таким образом, благодаря ему формируется аудитория радио «Шансон», ведь люди переключаются на ее волну как раз по его рекомендациям, слушают, смеются, закрывают руками лицо и тоже пишут о своем опыте в соцсетях, включая маршрутчиков и таксистов.
Сам Артем знает аккорды и слова песен «Человека в телогрейке» и «Золотых куполов» и с радостью играет их на квартирниках. Он настолько втягивается в чудесный мир блатняка и песен «за жизнь», что на все упреки вроде «ты достал» отвечает: «Я же в шутку, я ненавижу шансон!» Но одинокими осенними вечерами он все равно включает 101.9 FM и слушает: «Ка-пэ-зэ, ка-пэ-зэ, ка-пэ-зэ! Это самый народный концерт!» Так и получается, что песни для радио пишут бывшие зэки и барды, а слушают их музыканты-хипстеры, порой не замечая, как блатняк становится частью их самих.
«Украинская правда»: параноидальный детектив
Он никогда не заходит в помещения, где нет второго выхода. За каждым углом ему мерещится опасность. Он ненавидит припаркованные рядом с домом машины, поскольку ему кажется, что за ним следят. Почтовый ящик он открывает длинной палочкой, опасаясь, что там может быть заложено взрывное устройство. Он носит неприметную мешковатую одежду, огромные очки и намеренно сутулится, прикладывая все усилия для того, чтобы испариться из памяти встречных людей. В его портфеле всегда имеются фотоаппарат, перчатки, носовые платки, травматический пистолет, газовый балончик, нож и аптечка первой помощи (аспирин, жгуты, бинты, йод, нашатырный спирт, марганцовка, нитроглицерин и все виды антидепрессантов, которые доступны в Украине).
Такое поведение неудивительно, поскольку при чтении самого многострадального издания Украины у него обостряется паранойя. Его однокомнатная квартирка представляет из себя царство кошмаров. На стенах висят фотографии политиков и бизнесменов, которые связаны паутиной из красной нити. В пепельнице полно окурков, под столом – пыльные бутылки из-под алкогольных напитков. Обои пожелтели от сигаретного дыма, а стол завален разными записями, старыми бумагами и газетными вырезками. Шторы постоянно закрыты, и единственный источник света – тусклая настольная лампа с абажуром.
Приходя домой, он снимает свои старые изношенные ботинки, открывает банку дешевого пива и подолгу всматривается мрачным взглядом в свою паутину. Каждый раз, когда на лестничной клетке слышны шаги, он вздрагивает и медленно подходит к входной двери, держа наготове взведенный курок пистолета. Живет он на деньги, которые остались от продажи дачи, квартиры своих родителей, машины, доли в частном доме своего брата и редкие подачки сестры, а также нечастые заказы от гоняющихся за своими неверными мужьями женщин. Однако он совершенно не знает, что будет делать, когда средства закончатся.
Газета «День»: провинциальный фотограф в огнях большой столицы
Карьера Сережи началась в Полтаве. Именно там он делал свои первые снимки на пленочный отцовский фотоаппарат «Зенит». Через объектив мир казался ему более интересным, чем в реальности, поэтому на первых порах стены его комнаты были обклеены фотографиями гусей, камней, кустов и местных алкоголиков. Когда Сережа заработал себе на более-менее качественный фотоаппарат, он решил, что его сильно ждут в столице, и, поднакопив денег на съемках сельских девок, он рванул навстречу огням большого города.
В Киеве Сережа узнал о международном фотоконкурсе, который проводит газета «День», и отправил туда свои пасторальные снимки юных полтавских пастушек. Он ни на что не надеялся, но конкурс выиграл, получив 25000 гривен и формулировку «за беспрецедентное изображение красоты сельской жизни вопреки устоявшимся стереотипам». Деньгами Сережа распорядился благоразумно – вложил их в свое образование и логопеда, а вскоре и сам устроился работать в газету «День» фотокорреспондентом. Постепенно его живой ум начал интересоваться не только одной лишь фотографией, но и различными социальными процессами, политикой, бизнесом и заново открыл для себя свою же страну.
Когда же Сережа вернулся домой, в Полтаву, его не пустили на порог родители, потому что не узнали своего сына. Отец пригрозил ему ружьем – и Сереже потребовалось приложить усилия для того, чтобы вспомнить свой суржик, ведь он начал говорить на красивейшем украинском и даже почти перестал понимать русский язык. Все закончилось хорошо, а его старший брат Василий, работающий грузчиком в АТБ, всерьез задумался о покупке фотоаппарата. Сережа дал ему денег и на клочке бумаги написал название сайта, который подарил ему новую и интересную жизнь. Он уверен: у Васи все получится. Когда пришел день отъезда обратно в Киев, отец увидел татуировку на руке младшего сына и все-таки дал ему мощный подзатыльник. Это событие как раз и стало первой фотографией Васи.
VOGUE Ukraine: прекрасная содержанка
Еще каких-то пару лет назад Катя работала официанткой в Ялте, но теперь она лежит на огромной кровати с балдахином, а служанка несет ей в постель завтрак. Сегодня Катя улетает на Мальдивы, а через три дня – на Мальту. Кате повезло, ведь она смогла захомутать богатого бизнесмена, на которого в ялтинском ресторане опрокинула бокал вина (разумеется, намеренно). Бизнесмену пришлось брать ее в жены, но поскольку у него каждый день деловые встречи и ему приходится на них много пить, он не помнит, зачем он это сделал.
У Кати просто инстинктивное ощущение, когда нужно требовать новую машину, а когда – сидеть тихо, не раскрывая рта, где-нибудь в глубинах особняка в Конча-Заспе. Ее супруга устраивает такое положение дел, кроме одного-единственного пункта – кучи разбросанных по дому журналов VOGUE. Он находит три штуки на кухне, стопку – в ванной, еще один – во второй ванной, поменьше. Они разбросаны по гостиной, пылятся на прикроватной тумбочке. В почтовом ящике он находит еще два. Мужчина еще не разговаривал об этом со своей благоверной. Катя решила сделать небольшое турне по населенным пунктам и территориям, которые начинаются на букву «М». Но что же она думает об этом? Да ничего, ведь ее идеал с 18 лет – лежать на позолоченном диване, нежиться в лучах ласкового солнышка и лениво листать VOGUE, потягивая шампанское «Кристалл» и закусывая тигровыми креветками.