«Прекрасная содержанка и параноидальный детектив»: реальная аудитория украинских СМИ

Главный слушатель радио «Шансон» – украинский инди-музыкант по имени Артем. В детстве он играл в переходах песни Цоя, а его друг бегал вокруг с шапкой и клянчил деньги «на пиво для старых панков». Сейчас Артем – молодая и перспективная звезда украинской сцены. У него несколько тысяч подписчиков в Instagram и Twitter, а в Facebook он получил статус лидера мнений и уже написал несколько проплаченных постов маленькой и халтурной клининговой компании его друга.

Жизнь Артема складывается весьма успешно, и даже люди с плохим музыкальным вкусом ее не портят, хотя в своем панковском детстве он мог побить кого-нибудь только за упоминание имени Олега Винника или Веры Брежневой. А еще Артем очень любит ругать радио «Шансон». Не проходит и дня, чтобы он не поругался с маршрутчиком или таксистом из-за того, что они слушают прекрасные песни Михаила Круга и «Бутырки». Не проходит и часа, чтобы он не написал уничижительно-пренебрежительный пост на всех своих страницах в соцсетях о ненавистной радиостанции и ее контенте. Таким образом, благодаря ему формируется аудитория радио «Шансон», ведь люди переключаются на ее волну как раз по его рекомендациям, слушают, смеются, закрывают руками лицо и тоже пишут о своем опыте в соцсетях, включая маршрутчиков и таксистов.

Сам Артем знает аккорды и слова песен «Человека в телогрейке» и «Золотых куполов» и с радостью играет их на квартирниках. Он настолько втягивается в чудесный мир блатняка и песен «за жизнь», что на все упреки вроде «ты достал» отвечает: «Я же в шутку, я ненавижу шансон!» Но одинокими осенними вечерами он все равно включает 101.9 FM и слушает: «Ка-пэ-зэ, ка-пэ-зэ, ка-пэ-зэ! Это самый народный концерт!» Так и получается, что песни для радио пишут бывшие зэки и барды, а слушают их музыканты-хипстеры, порой не замечая, как блатняк становится частью их самих.