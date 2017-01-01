Предложение руки и сердца на ледовом катке обернулось провалом

Это произошло на огромном катке Манхэттена, около Рокфеллеровского центра, где каждый год устанавливают главную городскую елку. В определённый момент вечера каток оказался закрыт для всех посетителей, кроме одной парочки. Парень арендовал ледовую арену, чтобы сделать предложение своей любимой. Девушка, судя по всему, не понимала подвоха, пока ее возлюбленный не опустился на колено прямо посреди катка.

Парень сделал предложение прямо на коньках. Девушка сказала "да". В момент, когда романтик протянул кольцо, его возлюбленная потеряла равновесие и растянулась на льду. Многочисленная толпа вместо аплодисментов рассмеялась.

Парочка из Нью-Йорка на собственном примере показала, что нелепо выглядеть во время предложения руки и сердца можно вне зависимости от того, как много внимания и денег было вложено в организацию этого момента.

Но не все комментаторы оценили романтику и забавную часть произошедшего. Некоторые из пользователей посетовали на то, что довольно эгоистично со стороны пары было закрывать каток в час пик.

"В чём суть этих предложений на публике? - задался вопросом некий Джо. - Ты просыпаешься как-то раз утром и решаешь, что твоей частной жизнью нужно поделиться с тысячами незнакомцев? Я просто не догоняю".

Другие же обратили внимание на нерасторопность и невнимательность парня.

"Она свалилась с ног от любви к тому, кто даже не удосужился поднять её", - написали в комментариях.

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